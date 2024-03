Küme düşersek başkanlığı da bırakmam

Soru: Yaşanan olaylarla ilgili düşünceniz nedir? Şimdi ne olacak?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar hakkında dün kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Skorla ilgili konuşmayacağını vurgulayan Koç, "Dün gecenin (önceki gün) mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Futbolcular, kendilerini linçten korudular. Aileleri endişe yaşadı. Güvenlik güçlerine de teşekkür ederim. Büyük çaba sarf ettiler" dedi. Hakem Halil Umut Meler'in de olaya müdahale etmediğini aktaran Koç, "Hakemin hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da geç kalması tribünleri cesaretlendirdi.Ancak hiçbir hakem, o maçı iptal edemezdi. TFF'nin 'Devam edemez' demesi gerekirdi" diye konuştu.Yaşanan olayların organize olduğunu da belirten Ali Koç, "Artık bu iş çığırından çıktı. F.Bahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele kabul edilemez. Bu son olsun diyoruz ama hiçbir zaman olmuyor. Yazıklar olsun.Futbol üzerinden topluma bir şey mi yapılıyor?" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız devreye girdi. Ama iş onlara kalmadan, yerel yetkililer üzerine düşeni yapmalıydı.""Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter. Maç 2- 2 bitse şampiyonluk gitti. Belki başka yerde yapacaklar. Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmıyorum!Trabzonspor'a da geçmiş olsun. Bizi çok iyi ağırladılar. Ertuğrul Başkan'a, dün (önceki gün) oğlumu teslim ettim. Maçtan önce şehri gezdirdi.2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmalıyız. Kendi göbek bağımızı kesmeliyiz."Koç, yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamada ayrıca sürpriz bir karara imza attı ve Kulüpler Birliği'nden istifa ettiğini söyledi. Koç,dedi. Haziran 2022'de Ahmet Ağaoğlu'nun yerine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Ali Koç, 1.5 senedir bu görevi yürütüyordu.Türkiye F.Bahçe'yi her zaman sevdinormal akışında görmüyorum...Türkiye'de futbol ve tribünler manipülasyonalanlarına çok açık... TFF bu süreçlerde çok daha sertmasaya yumruğunu vurmalıydı.. Hakem hataları bitmiyor!..Gerilim bitmiyor.. Şimdi raporlar ve görüntüleregöre hukuk kurulu sevkleri yapacak (Saha kapatma,seyircisiz oynama, para cezası, Egemen Korkmaz, Osayi,Batshuai ve Oosterwolde de sevk edilebilir). Cezalarverilecek, tartışmalar bitmeyecek. Tüm bunların yanısıra Ali Koç'un akşam saatlerinde ateşe benzin dökerek,sözleri bir kulüp başkanınınsöyleyeceği son şey olmalıdır. Fenerbahçe gittiği herşehirde büyük sevgiyle karşılanan takımdır. Fenerbahçenereye gitse orada heyecan, coşku ve izdiham olur.Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Dolayısıyla sevilmediğineve dışlandığına dair fikre asla katılmıyorum. Sakinolunması gereken bir süreçte, ligden çekilmekiçin kongre kararı almak yanlıştır.Yaraları kanatmaya çalışan hainler varsaran bir öfke süreci var.Son 3 sezondur, F.Bahçe Trabzon'da hiç sorunyaşamadı.Ekim ayından beri Gazze'deFilistinliler katlediliyor ama onun pankartı,F.Bahçe maçı öncesinde açılıyor. Bu aklı Trabzonsporyönetimine kim vermişse "Şüpheliler" arasındadır.Karşılaşmanın hakemiHalil Umut Meler de bu furyada ortamı doğru yönetemedi.Maçıoynatmamalı, futbolcularla birlikte soyunma odasınadevam etmeliydi. Dikkat edin, sahada hiçbir şey yok!Ortamı geren, rakibi ile didişen, seyirciyi tahrik edenhareket bile yapılmadı.Bulun ve en ağır cezaları verin!dibim kara, benimki senden kara!Yönetici, taraftar, futbolcuve perde gerisinde kim varsa herkes hesabını ödemelidir.Türkiye'yi darbe ile 15 Temmuz sürecinde yıkamayanzihniyet, futbol üzerinden terör estirmeye çalışıyor veinsanları, birbirine düşürmenin planlarını yapıyor. Sosyalmedyadaki uzantıları, troller nefreti resmen kaşıyorlar...Ancak büyük kulüplerinilişkileri son dönemlerde yaşananlara bakınca hiç bukadar kirlenmemişti. Ağır ifadeler dile getirilmemişti. Birşampiyonluk, bir maç kazanmak için her şey mübaholmamalı. Yöneticiler, söylemlerinde ve eylemlerindedaha tutarlı hareket etmeli.Tribünleri geren mesajlar veren kim olursa olsun, ismine-cismine bakılmadan adli süreçle karşı karşıya kalmalı.Trabzon'da yaşanan olaylar çok üzücü. Ama bunutüm Trabzon'a mal edemeyiz. F.Bahçe-Trabzon ilişkileriningergin olduğunu bilen bazı provokatörler,gerginliğin de fitilini ateşledi.Berbat senaryonun uygulanması gibiydionca yeni stadyum yaptı, kulüpler zeminlerini bir türlü düzenli tutamadılar.Bir kafesin içinde maç seyretmesin diye kaldırıldı o teller. Kale arkası tribünlerine boydan boya file gerildi.Passolig'i olmadan ceplerinde kelebek bıçaklarla ya da onca meşalelerle stada girenler, üst aramasından geçtiler mi? Bence emniyet sınıfta kalmıştır. Halil Umut Meler, ikinci yarıda bütün yardımcılarını önce orta sahaya çağırıp anons yaptırmalı, olaylar devam ederse de soyunma odasına gitmeliydi. Bunu yapmadı.Galibiyet sevincinde tahrik olup da sahaya atlayanın maskeli olması ise sanki berbat bir senaryonun uygulaması gibi.