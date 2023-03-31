Ligin sonu geldi, kazanmalıyız!

Fenerbahçe defansının Macarduvarı Atilla Szalai, Beşiktaş maçıöncesi basının karşısına geçti. Busezon hiç derbi kazanamadıklarınıve bu nedenle Beşiktaş'ı yenmeninönemli olduğunu belirten tecrübelioyuncu, şunları söyledi: "Rakip,ofansif olarak kaliteli isimlere sahip,burada anlatamam ama onları eniyi şekilde analiz ettik. Biz kendioyunumuza odaklıyız. Galasaray'ınne yaptığı bizim için önemli değilama ligdeki sıralamaya bakıyoruz.Hedefimiz şampiyonluk. Artıkligin sonu yaklaşıyor. O yüzdenher maç final. Derbiyi kazanmakiçin de önemli bir motivasyonolacak. Sistem, futbolda herşey demek değil. Maç içinde dedeğişebilir. Biz şu an rakibe görehazırlık yapıyoruz."
SAKATLIK SORULDU TAHTAYA VURDU
Ligde 25 maçın tamamında 90 dakika oynayan, Alanya karşılaşmasını sarı kart cezası nedeniyle kaçıran Szalai, "Bu sezon sakatlık yaşamadın" sorusunu duyduğu an masaya üç kez vurdu. Bu durum gülüşmelere neden olunca da, "Bu bizim ülkemizde de yapılan bir hareket. Birbirimize çok benziyoruz" yanıtını verdi