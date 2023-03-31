Ligin sonu geldi, kazanmalıyız!

Beşiktaş maçıöncesi basının karşısına geçti. Busezon hiç derbi kazanamadıklarınıve bu nedenle Beşiktaş'ı yenmeninönemli olduğunu belirten tecrübelioyuncu, şunları söyledi: "Biz kendioyunumuza odaklıyız.Hedefimiz şampiyonluk. Artıkligin sonu yaklaşıyor. O yüzdenher maç final. Derbiyi kazanmakiçin de önemli bir motivasyonolacak.Ligde 25 maçın tamamında 90 dakika oynayan, Alanya karşılaşmasını sarı kart cezası nedeniyle kaçıran Szalai, "Bu sezon sakatlık yaşamadın" sorusunu duyduğu an masaya üç kez vurdu. Bu durum gülüşmelere neden olunca da, "Bu bizim ülkemizde de yapılan bir hareket. Birbirimize çok benziyoruz" yanıtını verdi