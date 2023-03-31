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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Ligin sonu geldi, kazanmalıyız!

Ligin sonu geldi, kazanmalıyız!
Fenerbahçe defansının Macar duvarı Atilla Szalai, Beşiktaş maçı öncesi basının karşısına geçti. Bu sezon hiç derbi kazanamadıklarını ve bu nedenle Beşiktaş'ı yenmenin önemli olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, şunları söyledi: "Rakip, ofansif olarak kaliteli isimlere sahip, burada anlatamam ama onları en iyi şekilde analiz ettik. Biz kendi oyunumuza odaklıyız. Galasaray'ın ne yaptığı bizim için önemli değil ama ligdeki sıralamaya bakıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Artık ligin sonu yaklaşıyor. O yüzden her maç final. Derbiyi kazanmak için de önemli bir motivasyon olacak. Sistem, futbolda her şey demek değil. Maç içinde de değişebilir. Biz şu an rakibe göre hazırlık yapıyoruz."

SAKATLIK SORULDU TAHTAYA VURDU
Ligde 25 maçın tamamında 90 dakika oynayan, Alanya karşılaşmasını sarı kart cezası nedeniyle kaçıran Szalai, "Bu sezon sakatlık yaşamadın" sorusunu duyduğu an masaya üç kez vurdu. Bu durum gülüşmelere neden olunca da, "Bu bizim ülkemizde de yapılan bir hareket. Birbirimize çok benziyoruz" yanıtını verdi

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Ligin sonu geldi, kazanmalıyız!
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