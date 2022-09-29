Lincoln&İrfan sahaya

Jesus; bu iki oyuncuyu kullanıp orta sahada fizik olarak öne geçmenin peşinde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fizik olarak güçlü durumdaki Beşiktaş orta sahasına karşı Emre Mor ve Diego Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor. Orta alanı siyah-beyazlılara teslim etmek istemeyen Portekizli hocanın, fiziken oyunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Deneyimliteknik adam, bu çerçevedeLincoln Henrique ve İrfanCan Kahveci'ye formayı teslimedip orta sahadaki üstünlüğüalmayı hedefliyor.
FORVETTEKI IKILI NET: VALENCIA VE BATSHUAYI
FENERBAHÇE'DE derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken ileri ikilide görev alacak isimler netleşmeye başladı. Jorge Jesus'un Beşiktaş karşısına gol silahları olarak takımın en skoreri durumundaki Enner Valencia (7) ve Belçika Milli Takımı'ndan gol atarak dönen formda MichyBatshuayi ile çıkması bekleniyor.