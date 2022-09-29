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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Lincoln&İrfan sahaya

Lincoln&İrfan sahaya

Jesus; bu iki oyuncuyu kullanıp orta sahada fizik olarak öne geçmenin peşinde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fizik olarak güçlü durumdaki Beşiktaş orta sahasına karşı Emre Mor ve Diego Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor. Orta alanı siyah-beyazlılara teslim etmek istemeyen Portekizli hocanın, fiziken oyunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Deneyimli teknik adam, bu çerçevede Lincoln Henrique ve İrfan Can Kahveci'ye formayı teslim edip orta sahadaki üstünlüğü almayı hedefliyor.

FORVETTEKI IKILI NET: VALENCIA VE BATSHUAYI
FENERBAHÇE'DE derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken ileri ikilide görev alacak isimler netleşmeye başladı. Jorge Jesus'un Beşiktaş karşısına gol silahları olarak takımın en skoreri durumundaki Enner Valencia (7) ve Belçika Milli Takımı'ndan gol atarak dönen formda Michy Batshuayi ile çıkması bekleniyor.

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Lincoln&İrfan sahaya
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