Livakovic + Becao 18 milyon Euro

Rusya kampında oynadığı iki maçı da kazanamayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal savunmayı güçlendirmek istiyor. Yönetime bu yönde rapor verilirken, sarılacivertli yönetim de daha önce görüştüğü iki futbolcu için kesenin ağzını açtı.Villareal, tecrübeli kaleci için 6 milyon Euro'dan yukarıya çıkmıyor. Bu rakamlar, iki transferde de Kanarya'ya bir adım öne çıkardı.TÜRKIYE'YI Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Teknik direktörlüğüne Patrick Kluivert'i getiren Mavi Şimşekler, sol kanadını 2015-2016'da F.Bahçe forması giyen 36 yaşındaki Luis Nani ile güçlendirdi. Kariyeri boyunca M.United, Valencia, Lazio gibi ekipler için de ter döken Portekizli yıldız geçen sezonu Avustralya ekibi Melbourne'de geçirdi. Dün Türkiye'ye gelen Nani, yeni takımıyla 1+1 yıllık imzayı atıp takımının Bolu kampına katıldı. Tecrübeli oyuncu, 2015/06 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 8 gol atıp, 9 asist yapmıştı.