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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Livakovic için kritik 3 gün

Livakovic için kritik 3 gün
F.BAHÇE, Marsilya gibi Dinamo Zagreb'in de inadını kıramıyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile haftalar öncesinden anlaştı ancak Zagreb, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinde uzun süre diretti. F.Bahçe, 9 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma zemini sağlarken bu kez de Hırvat kulübünün, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak bizim için önemli. Livakovic en iyi oyuncularımızdan. Turu geçelim, sonrasına bakarız" isteğiyle karşılaştı. Zagreb, 2. ön eleme turu ilk maçında Astana'yı 4-0 yenmişti. Bu maçın rövanşı 2 Ağustos'ta.

'SALIH, TÜRKIYE'YE BU YIL GELMEYECEK'
F.Bahçe, 6 numara transferinde 3 yerli konusunda elini rahatlatması adına Salih Özcan transferini gündemine almıştı. Borussia Dortmund ile görüşmeler sürerken, 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Dirk Hebel'den önemli bir açıklama geldi. Hebel, "Salih Özcan bu sene Türkiye'ye gelmeyecek" diyerek transferin yolunu kapattı.

FENERBAHÇE BUGÜN MOLDOVA YOLCUSU
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu 5-0 yenen Fenerbahçe, yarın oynayacağı rövanş maçı için bugün Moldova'ya uçacak. Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 farklı yenilgi de yetecek. Teknik direktör İsmail Kartal bugün bir oyuncusu ile birlikte basın toplantısına çıkacak.

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Livakovic için kritik 3 gün
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