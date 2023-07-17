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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Livakovic’i kaptırmadı

Livakovic’i kaptırmadı

D.Zagreb’in inadını kıran Kanarya, 28 yaşındaki Hırvat eldivenle kaleyi sağlama aldı

Fenerbahçe haftalardır pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'i mat etmeyi bildi. Hırvat kaleci Livakovic'le çok önce anlaşma sağlamasına rağmen kulübünün '10 milyon Euro' ısrarını aşamayan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Villarreal'in transferden çekilmesiyle yarışta tek kaldı. 9 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun da ayrılma isteği ile amacına ulaştı. Livakovic, önceki gün Hajduk Split'i 1-0 yenip Süper Kupa'yı kazandıkları maç sonrası taraftarlarına veda etti. 28 yaşındaki eldiven - yıllık imza atacak. Her yıl için 1.5 milyon Euro kazanacak.

YABANCI PATLAMASI
DUSAN Tadic transferiyle Fenerbahçe'nin elindeki yabancı sayısı 17'ye ulaştı. Becao ve Livakovic'i de bekleyen sarı-lacivertliler böylelikle 19'u bulacak. TFF, yabancı kuralını 2023-24 sezonu için 'A Takım kadrosuna en fazla 14 yabancı oyuncu yazılacak' şeklinde açıkladı. Maç kadrosunda ise 8+3 kuralı devam edecek. Bu durumda F.Bahçe'nin 5 yabancısı ile yollarını ayırması gerekiyor. İşte o isimler:

YENİLER
- Ryan Kent
- Edin Dzeko
- Alexander Djiku
- Sebastian Szymanski
- Dusan Tadic

BEKLENENLER
- Rodrigo Becao
- Dominik Livakovic

ELDEKİLER
- Attila Szalai
- Luan Peres
- Osayi-Samuel
- Jayden Oosterwolde
- Gustavo Henrique
- Willian Arao
- Miguel Crespo
- Lincoln Henrique
- Joshua King
- Diego Rossi
- Joao Pedro
- Michy Batshuayi

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Livakovic’i kaptırmadı
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