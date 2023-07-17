Livakovic’i kaptırmadı

Fenerbahçe haftalardır pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'i mat etmeyi bildi. Hırvat kaleci Livakovic'le çok önce anlaşma sağlamasına rağmen kulübününısrarını aşamayan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Villarreal'in transferden çekilmesiyle yarışta tek kaldı. 9 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun da ayrılma isteği ile amacına ulaştı. Livakovic, önceki gün28 yaşındaki eldiven - yıllık imza atacak. Her yıl için 1.5 milyon Euro kazanacak.DUSAN Tadic transferiyle Fenerbahçe'nin elindeki yabancı sayısı 17'ye ulaştı. Becao ve Livakovic'i de bekleyen sarı-lacivertliler böylelikle 19'u bulacak. TFF, yabancı kuralını 2023-24 sezonu için 'A Takım kadrosuna en fazla 14 yabancı oyuncu yazılacak' şeklinde açıkladı. Maç kadrosunda ise 8+3 kuralı devam edecek. Bu durumda F.Bahçe'nin 5 yabancısı ile yollarını ayırması gerekiyor. İşte o isimler:- Ryan Kent- Edin Dzeko- Alexander Djiku- Sebastian Szymanski- Dusan Tadic- Rodrigo Becao- Dominik Livakovic- Attila Szalai- Luan Peres- Osayi-Samuel- Jayden Oosterwolde- Gustavo Henrique- Willian Arao- Miguel Crespo- Lincoln Henrique- Joshua King- Diego Rossi- Joao Pedro- Michy Batshuayi