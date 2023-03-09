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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Maç başına 1.6 gol yiyor

Maç başına 1.6 gol yiyor
Fenerbahçe'nın Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacağı Sevilla'nın tarihi, Avrupa başarıları ile dolu olsa da bu sezon ligde aynı ivmeyi gösteremiyor. La Liga'da 25 puanla averajla küme düşme hattının bir sıra üstünde 17. olan Endülüs takımı, çıktığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet-7 beraberlik-11 yenilgi aldı. Ligde 27 kez ağları sarsan Sampaoli'nin ekibi, kalesinde 39 gol gördü ve maç başı 1.6 gol yeme gibi kötü bir istatistik tuturdu. Sevilla'nın en golcü ismi fileleri 12 kez havalandıran Faslı santrfor En-Nesyri ile 5 gollü Rafa Mir…

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Maç başına 1.6 gol yiyor
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