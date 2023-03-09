Maç başına 1.6 gol yiyor

Fenerbahçe'nın Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacağı Sevilla'nın tarihi, Avrupa başarıları ile dolu olsa da bu sezon ligde aynı ivmeyi gösteremiyor. La Liga'da 25 puanla averajla küme düşme hattının bir sıra üstünde 17. olan Endülüs takımı, çıktığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet-7 beraberlik-11 yenilgi aldı.