Maç başına 1.6 gol yiyor

Fenerbahçe'nın Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacağı Sevilla'nın tarihi, Avrupa başarıları ile dolu olsa da bu sezon ligde aynı ivmeyi gösteremiyor. La Liga'da 25 puanla averajla küme düşme hattının bir sıra üstünde 17. olan Endülüs takımı, çıktığı 24 karşılaşmada 6 galibiyet-7 beraberlik-11 yenilgi aldı. Ligde 27 kezağları sarsan Sampaoli'nin ekibi, kalesinde 39gol gördü ve maç başı 1.6 gol yeme gibi kötü biristatistik tuturdu. Sevilla'nın en golcü ismifileleri 12 kez havalandıran Faslı santrforEn-Nesyri ile 5 gollü Rafa Mir…