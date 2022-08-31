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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Çebi, Rezerv Lig konusunda SABAH Spor aracılığıyla kulüp başkanlarına mesaj gönderdi: Manidar buluyorum

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Çebi, Rezerv Lig konusunda SABAH Spor aracılığıyla kulüp başkanlarına mesaj gönderdi: Manidar buluyorum
Kulüplerin birçoğu iptal olsun istiyor, çünkü herkesin derdi kestirmeden başarıya çabucak ulaşmak. Bu bakış açısıyla Türk futboluna katkı verilmez
Rezerv Lig, kulüp başkanlarının çoğunluğunun imzası ile başlatılan bir organizasyon. İmzalara sahip çıkılmamasını manidar buluyorum
Bu durum kulüplerin ve başkanların otoritesini tartışmalı hale getirir. Türk futbolunun patronlarının tutarsız tavırları herkese zarar verecektir

Kulüpler Birliği Vakfı'nın son gündemi Rezerv Lig... Geçtiğimiz salı günü Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un imzasıyla takımlara, "Kulüpler Birliği'nin 24 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, finansal ve lojistik problemlerden dolayı Rezerv Lig'in yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Tüm kulüplerin görüşüne başvurulmak suretiyle, 3'te 2 çoğunluk sağlandığı takdirde Rezerv Lig uygulamasının iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulacaktır" denilmişti. Dün bu başvuru resmen yapıldı.. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise SABAH SPOR'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Çebi'nin sözleri şöyle: "Gençlerin ve kadroda yer bulmakta zorlanan diğer futbolcuların oynayabileceği bir ortam Türk futboluna katkı verir. Ancak TFF'nin kulüplerin yükünü maddi ve manevi hesaplaması gerekir. Kulüplerin birçoğu iptal olsun istiyor çünkü herkesin derdi kestirmeden başarıya çabucak ulaşmak. Böyle olduğu müddetçe bu bakış açısıyla Türk futboluna katkı verilemez. Kulüp başkanları imzaladıklarının arkasında durmuyor. Rezerv Lig konusu kulüp başkanlarının çoğunluğunun imzası ile başlatılan bir organizasyon. İmzalara sahip çıkılmamasını da manidar buluyorum. Bu durum kulüplerin ve başkanlarının otoritesini tartışmalı hale getirir. Türk futbolunun patronlarının tutarsızlıkları zarar verecektir.

KULÜPLER BAŞVURDU TFF İPTAL EDİYOR
KULÜPLER Birliği, Rezerv Lig'in iptali için TFF'ye başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada "Finansal olarak zorluk çeken birçok kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının oynayacakları saha bulamamaları ve lojistik problemler nedeniyle organizasyonun iptal edilmesini talep etmiştir" denildi. TFF yönetimi bugün toplanacak ve kulüplerin başvurusunu görüşecek. Gelen bilgilere göre Rezerv Lig iptal edilecek.

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Çebi, Rezerv Lig konusunda SABAH Spor aracılığıyla kulüp başkanlarına mesaj gönderdi: Manidar buluyorum
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