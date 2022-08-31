Çebi, Rezerv Lig konusunda SABAH Spor aracılığıyla kulüp başkanlarına mesaj gönderdi: Manidar buluyorum

Kulüplerin birçoğu iptal olsun istiyor, çünkü herkesin derdi kestirmeden başarıya çabucak ulaşmak. Bu bakış açısıyla Türk futboluna katkı verilmezRezerv Lig, kulüp başkanlarının çoğunluğunun imzası ile başlatılan bir organizasyon. İmzalara sahip çıkılmamasını manidar buluyorumBu durum kulüplerin ve başkanların otoritesini tartışmalı hale getirir. Türk futbolunun patronlarının tutarsız tavırları herkese zarar verecektirKulüpler Birliği Vakfı'nın son gündemi Rezerv Lig... Geçtiğimiz salı günü Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un imzasıyla takımlara," denilmişti. Dün bu başvuru resmen yapıldı.. Konuyla ilgili olarak"Gençlerin ve kadroda yer bulmakta zorlanan diğer futbolcuların oynayabileceği bir ortam Türk futboluna katkı verir.Kulüplerin birçoğu iptal olsun istiyor çünkü herkesin derdi kestirmeden başarıya çabucak ulaşmak. Böyle olduğu müddetçe bu bakış açısıyla Türk futboluna katkı verilemez.Rezerv Lig konusu kulüp başkanlarının çoğunluğunun imzası ile başlatılan bir organizasyon. İmzalara sahip çıkılmamasını da manidar buluyorum. Bu durum kulüplerin ve başkanlarının otoritesini tartışmalı hale getirir. Türk futbolunun patronlarının tutarsızlıkları zarar verecektir.KULÜPLER Birliği, Rezerv Lig'in iptali için TFF'ye başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada "Finansal olarak zorluk çeken birçok kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının oynayacakları saha bulamamaları ve lojistik problemler nedeniyle organizasyonun iptal edilmesini talep etmiştir" denildi.Gelen bilgilere göre Rezerv Lig iptal edilecek.