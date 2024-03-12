Mesafe tanımıyor her yerden avlıyor!

Süper Lig'de üst üste 4 karşılaşmada aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına devam eden, Konferans Ligi'nde de avantajı kapıp taraftarını sevindiren Fenerbahçe, rakiplerini dışarıdan avlamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Ligi ve Avrupa'nın 5 büyük liginin değerlendirildiği istatistiklerde, ceza sahası dışından en çok gol atan takım durumunda. Kanarya'da sağ kanatta değerlendirilen iki yıldız ise bu başarıda büyük pay sahibi. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder 4'er, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski ise 2'şer kez
ceza sahası dışından ağları buldu.