Mesafe tanımıyor her yerden avlıyor!

Süper Lig'de üst üste 4 karşılaşmada aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına devam eden, Konferans Ligi'nde de avantajı kapıp taraftarını sevindiren Fenerbahçe, rakiplerini dışarıdan avlamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Ligi ve Avrupa'nın 5 büyük liginin değerlendirildiği istatistiklerde, ceza sahası dışından en çok gol atan takım durumunda. Kanarya'da sağ kanatta değerlendirilen iki yıldız ise bu başarıda büyük pay sahibi.ceza sahası dışından ağları buldu.