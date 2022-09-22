Milli forma ona çok yakışacak

F.Bahçe'nin 2 sezon önce 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail Yüksek, performansıyla yıldız gibi parlıyor. Yapılan transferler sonrası kiralık gönderilecekler arasında yer alsa da teknik direktör Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve enerjisiyle Portekizli çalıştırıcının orta sahada prensi olan İsmail, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'a ilk kez davet edildi.Görevdeyken birçok takıma bu kadar yüksek potansiyeli olan bir oyuncuyu izlemesini tavsiye ettik.Bu seviyelere çıkabileceğini biliyordum, benim için sürpriz olmadı. Alt ligden Fenerbahçe'ye gitmek kolay değil. Ayağına gelen fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi.Kaliteli ve çok tempolu bir oyuncu. Orta sahada 8, 10 ve 6 numarada oynayabiliyor. Hatta kanatlarda da forma giyer.Oyuncu yetiştirme konusunda bir sıkıntımız yok. Alt liglerden her sezon en az 5 futbolcu üst liglere çıkıyor.İsmail, 3. Lig'den gelmesine rağmen zaman içerisinde Süper Lig ile arasındaki farkı kapattı. A Milli Takım orta sahası çok değerli bir ismi kazandı.İsmail Yüksek gibi Emre Mor da Jesus ile yeniden doğdu. 68 yaşındaki çalıştırıcının defansif özelliklerini geliştirip takım oyununa daha yatkın hale getirdiği Emre, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla en fazla top kapan oyuncu oldu (8). Jesus, daha önce çalıştırdığı takımlarda orta saha futbolcusuforvetve kanat oyuncusugibi isimleri parlatıp birer yıldız haline getirmiş, 3 oyuncu da yaptıkları açıklamalarda başarılarında büyük payın Jesus'a ait olduğunu söylemişti.