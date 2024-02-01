Napoli çok istiyor kanarya vermiyor

Bu sezon gösterdiği çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye Napoli'den resmi teklif geldi. Hem sol bekte hem de stoperde oynayabilen 22 yaşındaki oyuncu için İtalyanlar, 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı
. Önerilen pakette bonus maddeleri de yer alırken, Çizme ekibinin transferi gerçekleştirmek için oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu rakamı kabul edilebilir bulsa da başarılı oyuncuyu göndermeye hiç sıcak bakmıyor.
FERDİ GİDECEK, JAYDEN KALACAK
Geleceği düşünen yönetim, Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde koştuğu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılma ihtimalini yüksek görüyor.
Bu nedenle Oosterwolde'yi göndermek istemeyen Fenerbahçe, yeni sezonda sol bekte genç oyuncu ile yola devam etme planları yapıyor.
SERDAR DURSUN FENERBAHÇE'DE
Ağustos
ayında Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun, Kadıköy'e geri döndü.... Umut Nayir'i Pendikspor'a gönderen sarı-lacivertliler, bir süredir Dzeko ve Batshuayi'nin ardından 3. forvet olarak bekleyecek bir oyuncu arayışındaydı. Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen Serdar, kendisine yapılan teklifi kabul etti. Emre Mor'un kırmızı-siyahlı kulübe kiralanacağı, Serdar'ın da Fenerbahçe'ye geleceği bildirildi.
BERKAY ÖZCAN'DAN VAZGEÇME NİYETİ YOK
R.Başakşehır'ın
orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilerin takasta Emre Mor
ve Kent
isteğiyle karşılaşmıştı. Ancak iki oyuncu da gitmeyi kabul etmedi. Sarılacivertlilerin bunun üzerine yeni bir formül arayışı içinde olduğu ve İstanbul kulübünün kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi.
Bu sezon 22 maça çıkan 25 yaşındaki Berkay, 2 asist gerçekleştirdi. Başakşehir'in oyuncu yerine nakit para istediği kaydedildi.