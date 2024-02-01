Napoli çok istiyor kanarya vermiyor

Bu sezon gösterdiği çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye Napoli'den resmi teklif geldi.. Önerilen pakette bonus maddeleri de yer alırken, Çizme ekibinin transferi gerçekleştirmek için oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.Geleceği düşünen yönetim, Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde koştuğuBu nedenle Oosterwolde'yi göndermek istemeyen Fenerbahçe, yeni sezonda sol bekte genç oyuncu ile yola devam etme planları yapıyor.ayında Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun, Kadıköy'e geri döndü.... Umut Nayir'i Pendikspor'a gönderen sarı-lacivertliler, bir süredir Dzeko ve Batshuayi'nin ardından 3. forvet olarak bekleyecek bir oyuncu arayışındaydı. Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen Serdar, kendisine yapılan teklifi kabul etti. Emre Mor'un kırmızı-siyahlı kulübe kiralanacağı, Serdar'ın da Fenerbahçe'ye geleceği bildirildi.orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilerin takastaveisteğiyle karşılaşmıştı. Ancak iki oyuncu da gitmeyi kabul etmedi. Sarılacivertlilerin bunun üzerine yeni bir formül arayışı içinde olduğu veBu sezon 22 maça çıkan 25 yaşındaki Berkay, 2 asist gerçekleştirdi. Başakşehir'in oyuncu yerine nakit para istediği kaydedildi.