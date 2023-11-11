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Giriş Tarihi: 11.11.2023

O eski halinden eser yok şimdi

O eski halinden eser yok şimdi
JORGE Jesus dönemi öncesi yine F.Bahçe'yi çalıştıran Kartal, o süreçte Zajc'a formayı vermiş ve ciddi katkı almıştı. Bu sene ise Zajc, oldukça geriledi. Geçen sezon Jesus ile arasında soğuk rüzgârlar esen ve İsmail Kartal'ın gelişi ile sözleşme uzatmaya ikna olan Sloven oyuncu, Ludogorets karşısında vasatı aşamadı. Bulgar ekibine karşı ikili mücadele kazanamayan Zajc, 9 da top kaybı ile oynadı. Sosyal medyadan da taraftarlar, 29 yaşındaki orta sahaya tepki gösterdi. Zajc'ın eski günlerini arattığı belirtilirken, kendini toplaması gerektiği ifade edildi.

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