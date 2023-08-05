‘O sözü söyleyen Metin Öztürk’tü’

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi sitesinden açıklama yaptı. Koç, Divan Kurulu toplantısındaifadelerini kullanmıştı. Ardından TFF eski Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan,ile yaptığı söyleşide bu sözü söyleyenin, G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk olduğunu duyurmuştu. Dursun Özbek dediye konuşmuştu. Dün ise Ali Koç şu açıklamayı yaptı: "29 Mart 2023'te pek çok kulübün başkan ve yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, Metin Öztürk ile gerçekleşen diyaloğumuzdateklifimi sundum. Bu çağrım üzerine herkesin önündecevabını verdi. Ancak Öztürk'ün, söylem değiştirme yaklaşımında bulunduğuna şahit olduk. Bu diyalog, tam olarak yukarıda açıkladığım gibidir."F.BAHÇE'DE bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, altyapıdan yetişen genç futbolcularından Bora Aydınlık'ı Championship ekibi Hull City'ye kiraladı. 18 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübü, satın alma opsiyonlu teklif sundu ancakABD vatandaşlığı da bulunan sol kanat, geçen sezon U19 takımında 26 maçta 7 kez fileleri havalandırmıştı.