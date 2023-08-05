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Giriş Tarihi: 5.8.2023

‘O sözü söyleyen Metin Öztürk’tü’

‘O sözü söyleyen Metin Öztürk’tü’

F.Bahçe Başkanı Koç, kendisine G.Saray Başkanı Özbek hakkında “Sizin karşınıza çıkamaz, hitabeti yok” diyen kişinin G.Saray İkinci Başkanı Öztürk olduğunu açıkladı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi sitesinden açıklama yaptı. Koç, Divan Kurulu toplantısında "Bir G.Saraylı yönetici bana, 'Başkan Dursun Özbek senin karşına çıkamaz, öyle bir hitabeti de yok dedi" ifadelerini kullanmıştı. Ardından TFF eski Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, SABAH SPOR ile yaptığı söyleşide bu sözü söyleyenin, G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk olduğunu duyurmuştu. Dursun Özbek de "Metin Öztürk kardeşim neyi ne zaman söyleyeceğini iyi bilir. G.Saray'ı karıştırmaya kimsenin gücü yetmez" diye konuşmuştu. Dün ise Ali Koç şu açıklamayı yaptı: "29 Mart 2023'te pek çok kulübün başkan ve yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, Metin Öztürk ile gerçekleşen diyaloğumuzda 'Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim. Gerginlik bitsin, bir daha konuşmayalım' teklifimi sundum. Bu çağrım üzerine herkesin önünde 'Başkan Dursun Özbek sizin karşınıza çıkamaz, öyle bir hitabeti de yok' cevabını verdi. Ancak Öztürk'ün, söylem değiştirme yaklaşımında bulunduğuna şahit olduk. Bu diyalog, tam olarak yukarıda açıkladığım gibidir."

BORA AYDINLIK HULL CITY'DE
F.BAHÇE'DE bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, altyapıdan yetişen genç futbolcularından Bora Aydınlık'ı Championship ekibi Hull City'ye kiraladı. 18 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübü, satın alma opsiyonlu teklif sundu ancak sarı-lacivertli yönetimin bunu kabul etmediği kaydedildi. ABD vatandaşlığı da bulunan sol kanat, geçen sezon U19 takımında 26 maçta 7 kez fileleri havalandırmıştı.

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‘O sözü söyleyen Metin Öztürk’tü’
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