Oosterwolde ısrarı

Teknik direktör Jorge Jesus, Alioski'den memnun olmadığı için Jayden Oosterwolde'nin transferini istedi. Parma ile pazarlıklarını sürdüren F.Bahçe, Parma'ya son teklifini 6 milyon Euro ve sonraki satıştan pay olarak iletti. İtalyan ekibinin 10 milyon Euro'ya yakın bonservis istemesi üzerine anlaşamadı.TFF'nin kuralına göre kulüpler, 21 yaş altı ve ülkesinin milli takımlarında en az 10 kez forma giymiş 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp, A takım listesine yazabiliyor.Fenerbahçe'nin bu oyuncuda ısrar etmesinin bir başka sebebi ise kariyer açısından gelecek vadeden bir isim olması.