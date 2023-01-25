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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Oosterwolde ısrarı

Samet YÜKSEL
Oosterwolde ısrarı

Parma, 21 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro’luk önerisini geri çevirdi. Sarı-lacivertliler, 10 milyon Euro talep edilen Oosterwolde’yi 8’e bitirmeyi planlıyor

Teknik direktör Jorge Jesus, Alioski'den memnun olmadığı için Jayden Oosterwolde'nin transferini istedi. Parma ile pazarlıklarını sürdüren F.Bahçe, Parma'ya son teklifini 6 milyon Euro ve sonraki satıştan pay olarak iletti. İtalyan ekibinin 10 milyon Euro'ya yakın bonservis istemesi üzerine anlaşamadı. Sarılacivertliler, rakamı 8 milyon Euro'ya çıkarıp transferi bitirmeyi planlıyor.

TFF'NİN 21 YAŞ ALTI KURALINA UYUYOR
TFF'nin kuralına göre kulüpler, 21 yaş altı ve ülkesinin milli takımlarında en az 10 kez forma giymiş 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp, A takım listesine yazabiliyor. Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde 26 Nisan 2001 doğumlu olduğu ve milli takım kriterine uyduğu için Süper Lig'de kontenjana takılmadan oynayabilecek. Fenerbahçe'nin bu oyuncuda ısrar etmesinin bir başka sebebi ise kariyer açısından gelecek vadeden bir isim olması.

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Oosterwolde ısrarı
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