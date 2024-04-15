Penaltılara var dokunuşu

İrfan Can'ın pasında sağ kanattan hareketlenen Osayi ceza sahasına girdi ve yerde kaldı. Osayi ve Ceccherini'ye sarı kart gösteren Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi. Ancak müsabakanınpozisyonu izlemesi yönünde davet aldı. Ekran başına giden Numanoğlu dönüşte beyaz noktayı gösterdi.Sağ kanattan çalımlarla gelen İrfan Can, ceza sahasında Eysseric'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Ancak Portekizli VAR hakemi pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Numanoğlu kararını iptal etti.