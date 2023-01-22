Portekiz de Arda’yı istiyor

17 yaşındaki oyuncuyu, Porto ve Benfica takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin, 25 Şubat sonrasında yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı Arda Güler için sezon sonu kulübün kapısı bir hayli çalınacak gibi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada Rize'yi eledikleri maç sonrası ligde Ümraniye ile oynayacakları karşılaşmanın stadına serzenişte bulunmuş ve "Portekiz benden dolayıFenerbahçe'nin maçlarınıcanlı izliyor, böylestatlar Süper Lig'e yakışmıyor" demişti. Tecrübeli hocanın ülkesindeki takımlar sadece Jesus'unsahadaki sonuçlarınabakmıyor,takımdaki oyuncularıda mercek altına alıyor. Performansıyla futbolseverlerin sevgilisi olan Arda Güler, Portekiz'de de tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Benfica ve Porto, 17 yaşındaki yıldızı transfer listelerine yazdı. Yönetim,25 Şubat'ta 18 yaşına girecekArda ile profesyonelbir sözleşme imzalamayahazırlanırken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda kapısı bir hayli çalınacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Portekiz, genç yıldızlar için tam bir vitrin. Bunason örnek de Benfica formasıgiyen Joao Felix'in 127milyon Euro gibi astronomikbir rakamla AtleticoMadrid'e gitmesi.
DİNLENENLER GÖREV BAŞINA
TEKNIK direktör Jesus, lider G.Saray'ın galibiyetle kapattığı haftada kayıp yaşamak istemediğini futbolcularıyla yaptığı son toplantıda açık bir şekilde anlattı. Portekizli hoca, kupada dinlendirdiği oyuncularından ligde üst düzey bir performans bekliyor. Altay, kaleyi İrfan Can'dan devralacak. Ferdi, Arao, Rossi, Batshuayi ve derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can 11'e dönecek.