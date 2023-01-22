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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Portekiz de Arda’yı istiyor

Samet YÜKSEL
Portekiz de Arda’yı istiyor

17 yaşındaki oyuncuyu, Porto ve Benfica takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin, 25 Şubat sonrasında yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı Arda Güler için sezon sonu kulübün kapısı bir hayli çalınacak gibi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada Rize'yi eledikleri maç sonrası ligde Ümraniye ile oynayacakları karşılaşmanın stadına serzenişte bulunmuş ve "Portekiz benden dolayı Fenerbahçe'nin maçlarını canlı izliyor, böyle statlar Süper Lig'e yakışmıyor" demişti. Tecrübeli hocanın ülkesindeki takımlar sadece Jesus'un sahadaki sonuçlarına bakmıyor, takımdaki oyuncuları da mercek altına alıyor. Performansıyla futbolseverlerin sevgilisi olan Arda Güler, Portekiz'de de tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Benfica ve Porto, 17 yaşındaki yıldızı transfer listelerine yazdı. Yönetim, 25 Şubat'ta 18 yaşına girecek Arda ile profesyonel bir sözleşme imzalamaya hazırlanırken, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda kapısı bir hayli çalınacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Portekiz, genç yıldızlar için tam bir vitrin. Buna son örnek de Benfica forması giyen Joao Felix'in 127 milyon Euro gibi astronomik bir rakamla Atletico Madrid'e gitmesi.

DİNLENENLER GÖREV BAŞINA
TEKNIK direktör Jesus, lider G.Saray'ın galibiyetle kapattığı haftada kayıp yaşamak istemediğini futbolcularıyla yaptığı son toplantıda açık bir şekilde anlattı. Portekizli hoca, kupada dinlendirdiği oyuncularından ligde üst düzey bir performans bekliyor. Altay, kaleyi İrfan Can'dan devralacak. Ferdi, Arao, Rossi, Batshuayi ve derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can 11'e dönecek.

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Portekiz de Arda’yı istiyor
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