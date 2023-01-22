Portekiz de Arda’yı istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada Rize'yi eledikleri maç sonrası ligde Ümraniye ile oynayacakları karşılaşmanın stadına serzenişte bulunmuş vedemişti. Tecrübeli hocanın ülkesindeki takımlar sadecePerformansıyla futbolseverlerin sevgilisi olan Arda Güler, Portekiz'de de tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Benfica ve Porto, 17 yaşındaki yıldızı transfer listelerine yazdı.sarı-lacivertlilerin sezon sonunda kapısı bir hayli çalınacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Portekiz, genç yıldızlar için tam bir vitrin.TEKNIK direktör Jesus, lider G.Saray'ın galibiyetle kapattığı haftada kayıp yaşamak istemediğini futbolcularıyla yaptığı son toplantıda açık bir şekilde anlattı. Portekizli hoca, kupada dinlendirdiği oyuncularından ligde üst düzey bir performans bekliyor. Altay, kaleyi İrfan Can'dan devralacak. Ferdi, Arao, Rossi, Batshuayi ve derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can 11'e dönecek.