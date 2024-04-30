Rekora koşuyor

Beşiktaş galibiyetinin kahramanı olan Michy Batshuayi, teknik direktör İsmail Kartal'ın tedrisatında özellikle bu sezon seviye atladı.2015-16'da Marsilya'da 32 golle (23 gol-9 asist) patlama yapan başarılı santrfor, o form grafiğiyle gelecek dönem Chelsea'nin yolunu tutmuştu.Bu sezon takımı adına 23 gol kaydeden Batshuayi,2013- 14'te altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri