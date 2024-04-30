Rekora koşuyor

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Giriş Tarihi: 30.4.2024

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UĞUR ÇEM
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Batshuayi’ye ilk 11, kulübe fark etmiyor. 30 yaşındaki yıldız, tüm kulvarlarda 26 gollük (23 gol-3 asist) katkısıyla son 8 sezonunun en skorer döneminde

Beşiktaş galibiyetinin kahramanı olan Michy Batshuayi, teknik direktör İsmail Kartal'ın tedrisatında özellikle bu sezon seviye atladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 40 karşılaşmada takımına 26 gollük (23 gol-3 asist) katkı sunan Belçikalı, toplam performansıyla son 8 sezonunun en skorer dönemini geçiriyor. 2015-
16'da Marsilya'da 32 golle (23 gol-9 asist) patlama yapan başarılı santrfor, o form grafiğiyle gelecek dönem Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

ZİRVEYE 3 GOLÜ KALDI
Bu sezon takımı adına 23 gol kaydeden Batshuayi, 2015-16'daki gol sayısını tekrarladı ve gözünü en golcü sezonuna dikti. 2013- 14'te altyapısından yetiştiği Standard Liege'de 49 maçta ağları 25 defa bulan deneyimli santrfor, bu sezon fileleri 3 kez daha sarsması halinde kendini aşacak ve kariyer rekorunu (26) kıracak.
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