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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Rotasyona erteleme freni

Samet YÜKSEL
Rotasyona erteleme freni

İsmail Kartal, Süper Lig’e ara verildiği için bugünkü Konferans Ligi maçına as kadroyla çıkmayı planlıyor

Avrupa arenasında az forma şansı bulan oyuncularına şans veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün ideal kadrosunu sahaya sürecek. Süper Lig'e erteleme geldiği için bu yönde karar alan Deneyimli hocanın Livakovic, Ferdi, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko gibi oyuncuları 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, son haftalarda forma şansı vermediği İsmail Yüksek'i de bu karşılamada görevlendireceği öğrenildi.. Baskılı ve yoğun bir pres şeklinde planlarını hazırlayan Kartal, ilk yarıda skoru garantiye almayı hedefliyor.

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Rotasyona erteleme freni
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