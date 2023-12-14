Rotasyona erteleme freni

Avrupa arenasında az forma şansı bulan oyuncularına şans veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün ideal kadrosunu sahaya sürecek. Süper Lig'e erteleme geldiği için bu yönde karar alan Deneyimli hocanın. Tecrübeli teknik adamın, son haftalarda forma şansı vermediği İsmail Yüksek'i de bu karşılamada görevlendireceği öğrenildi.. Baskılı ve yoğun bir pres şeklinde planlarını hazırlayan Kartal, ilk yarıda skoru garantiye almayı hedefliyor.