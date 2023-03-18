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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Sabah Spor Yazarlarından Jesus analizi: Öndeyken niye söylemedin!

Sabah Spor Yazarlarından Jesus analizi: Öndeyken niye söylemedin!
LEVENT TÜZEMEN: Jesus, ekim ayında ligi kaliteli bulduğu dönemde F.Bahçe 23 puanla liderdi. G.Saray ise 18 puanla 8. sıradaydı. Neden şimdi Jesus, böyle bir yorumda bulundu?

GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus, yıllardır yaşanan Fenerbahçe gerçeğiyle tanıştı; hakemler! Önceki hakem yorumlarını futbolun kendi doğası zannetti. Ama sonunda öyle olmadığını gördü.

AHMET ÇAKAR: Bu sözleri itibarıyla foyası ortaya çıktı, maske düştü. Başarısızlıklarını masabaşı oyunlarına çekmesi bile onun nasıl karakterde bir insan olduğunu gösteriyor

Sevilla'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig hakkında yaptığı olumsuz yorumlar bir anda gecenin gündemi oldu. "Bizim büyük hedefimiz lig" diyen Portekizli hoca, ardından da "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor. Bu ligin saha içinde sportif anlamda gerçekliği yok" ifadesini kullandı. Bundan daha 5 ay önce Başakşehir'i 1-0 yendikleri karşılaşma sonrası, "Süper Lig kalitesiyle beni şaşırttı" yorumunu yapan tecrübeli çalıştırıcının, kısa sürede fikrinin neden değiştiğini SABAH Spor yazarlarına sorduk. İşte yorumlar.




LEVENT TÜZEMEN
Fatih Terim'e ceza çıkmıştı!
Jesus'un, "Maçlar sahada kazanılmıyor" söylemi konusunda öncelikle TFF, gerekirse 6222 sayılı yasa gereği savcılar bir soruşturma başlatmalı. Ne oldu da Jesus bunları söyledi? Jesus, ekim ayında ligi kaliteli bulduğu dönemde Fenerbahçe 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyordu, G.Saray ise 18 puanla 8. sıradaydı. Neden şimdi Jesus, böyle bir yorumda bulundu? Başarısızlığını kamufle etmek için ligi mi karalıyor ya da başka bir hesap mı var? Galatasaray 5 puanlık farkı kapatmış, bay haftasında elde edilen puanı çıkarıyorum, Jesus'un Fenerbahçesi, G.Saray'ın önünde 11 puan kaybetmiş. Üstelik Jesus'un bu söylemi bir UEFA organizasyonunda dile getirmesi Türk futbolu adına büyük handikaptır. Yarın UEFA, Jesus'un sözlerini örnek gösterip Türkiye ligi hakkında soruşturma başlatır, hatta iş Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınmasına kadar giderse Portekizli hoca, Türk futboluna ciddi bir zarar vermiş olarak ülkesine geri döner. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olarak Jesus'un bu açıklamalarıyla ilgili bir yaptırımda bulunmalı. Eğer Jesus'un sözlerinin arkasında dururlarsa o zaman 3 Temmuz süreci ile ilgili başlattıkları kavgalar boşa gider. Hatırlatayım, Fatih Terim bir Avrupa maçında TFF ile ilgili yaptığı yorumdan dolayı ceza almıştı. Jesus'a da bir bedel çıkmalı.

GÜRCAN BİLGİÇ
Anlamakta biraz geç kaldı
Jesus, yıllardır yaşanan Fenerbahçe gerçeğiyle tanıştı; hakemler… Önceki hakem yorumlarını futbolun kendi doğası zannetti ve bir Avrupalı gibi hataları genel yorumladı ama baktı ki kendi takımına çalınan düdükler başka maçlarda ötmüyor, kendi oyuncuları kart görürken başkalarınınki görmüyor, VAR bir türlü devreye girmiyor, kırmızılar havalarda uçuşuyor, o zaman Fatih Terim, Şenol Güneş veya Aykut Kocaman'ın durduğu yere geldi. Aynı açıklamaları geçmişte onlar da yaptılar. Jesus, bu ligdeki adalet eksikliğinin altını çizdi. Bu sözleri söylemese şüphelenmemiz lazımdı. Demek ki zeki adammış ama biraz geç anlamış.




AHMET ÇAKAR
Dedenin maskesi düştü!
Portekizliyi önce herkes sevdi. Taraflı tarafsız herkes takdir etti. 'Süper Dede' diyorlardı fakat bu sözleri itibarıyla artık foyası meydana çıkmış, makyaj düşünce çirkinliği görünmüş bir şahıs gibi açığa düştü. Başarısızlıklarını masabaşı oyunlarına çekmesi bile onun nasıl karakterde bir insan olduğunu gösteriyor. Ayrıca kadro tertibi ile rulet oyununu bir zannediyor. Sevilla maçına çıktığında neredeyse 5 adet ilk 11 oyuncusu olmayan isimle başladı. Bunun adı Rus ruletidir. Böylesine hayati bir maça Arda, İsmail, Oosterwolde, Serdar Aziz, Zajc gibi son aylarda ilk 11'de şans bulamayan oyuncularla çıkmak intihardır. Madem bu oyuncular, bu seviyedeki bir UEFA maçında gerekli, o halde geride bıraktığımız haftalarda niye lig maçlarında kullanmadın? Sonuç olarak o muhteşem dede gitti, yerine dedemsi bir varlık ortaya çıktı!

'KALİTESİYLE BENİ ŞAŞIRTTI'
22 EKIM 2022:
"Başakşehir karşısında çok iyiydik. Nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada. Türkiye ligi çok zor. Tahmin ettiğimden daha kaliteli maçlar oynanıyor burada. Süper Lig kalitesiyle beni şaşırttı. 6 tane takım şampiyonluğa oynuyor."
16 MART 2023:
"Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu bana göre. Tabii bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. Bu ligin saha içinde sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor."

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Sabah Spor Yazarlarından Jesus analizi: Öndeyken niye söylemedin!
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