Sabah Spor Yazarlarından Jesus analizi: Öndeyken niye söylemedin!

Jesus, ekim ayında ligi kaliteli bulduğu dönemde F.Bahçe 23 puanla liderdi. G.Saray ise 18 puanla 8. sıradaydı. Neden şimdi Jesus, böyle bir yorumda bulundu?Jesus, yıllardır yaşanan Fenerbahçe gerçeğiyle tanıştı; hakemler! Önceki hakem yorumlarını futbolun kendi doğası zannetti. Ama sonunda öyle olmadığını gördü.Bu sözleri itibarıyla foyası ortaya çıktı, maske düştü. Başarısızlıklarını masabaşı oyunlarına çekmesi bile onun nasıl karakterde bir insan olduğunu gösteriyorelenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig hakkında yaptığı olumsuz yorumlar bir anda gecenin gündemi oldu. "Bizim büyük hedefimiz lig" diyen Portekizli hoca, ardından daifadesini kullandı. Bundan daha 5 ay önce Başakşehir'i 1-0 yendikleri karşılaşma sonrası,yorumunu yapan tecrübeli çalıştırıcının, kısa sürede fikrinin neden değiştiğiniyazarlarına sorduk.Fatih Terim'e ceza çıkmıştı!"Maçlar sahada kazanılmıyor" söylemi konusunda öncelikle TFF, gerekirse 6222 sayılı yasa gereği savcılar bir soruşturma başlatmalı.Jesus, ekim ayında ligi kaliteli bulduğu dönemde Fenerbahçe 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyordu, G.Saray ise 18 puanla 8. sıradaydı. Neden şimdi Jesus, böyle bir yorumda bulundu?Galatasaray 5 puanlık farkı kapatmış, bay haftasında elde edilen puanı çıkarıyorum, Jesus'un Fenerbahçesi, G.Saray'ın önünde 11 puan kaybetmiş. Üstelik Jesus'un bu söylemi bir UEFA organizasyonunda dile getirmesi Türk futbolu adına büyük handikaptır. Yarın UEFA, Jesus'un sözlerini örnek gösterip Türkiye ligi hakkında soruşturma başlatır, hatta iş Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınmasına kadar giderse Portekizli hoca, Türk futboluna ciddi bir zarar vermiş olarak ülkesine geri döner. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olarak Jesus'un bu açıklamalarıyla ilgili bir yaptırımda bulunmalı. Eğer Jesus'un sözlerinin arkasında dururlarsa o zaman 3 Temmuz süreci ile ilgili başlattıkları kavgalar boşa gider.Anlamakta biraz geç kaldıyıllardır yaşanan Fenerbahçe gerçeğiyle tanıştı; hakemler…ve bir Avrupalı gibi hataları genel yorumladı ama baktı ki kendi takımına çalınan düdükler başka maçlarda ötmüyor, kendi oyuncuları kart görürken başkalarınınki görmüyor, VAR bir türlü devreye girmiyor, kırmızılar havalarda uçuşuyor, o zaman Fatih Terim, Şenol Güneş veya Aykut Kocaman'ın durduğu yere geldi.Jesus, bu ligdeki adalet eksikliğinin altını çizdi. Bu sözleri söylemese şüphelenmemiz lazımdı.Dedenin maskesi düştü!önce herkes sevdi. Taraflı tarafsız herkes takdir etti. '' diyorlardı fakat bu sözleri itibarıyla artık foyası meydana çıkmış, makyaj düşünce çirkinliği görünmüş bir şahıs gibi açığa düştü. Başarısızlıklarını masabaşı oyunlarına çekmesi bile onun nasıl karakterde bir insan olduğunu gösteriyor.Sevilla maçına çıktığında neredeyse 5 adet ilk 11 oyuncusu olmayan isimle başladı.Böylesine hayati bir maça Arda, İsmail, Oosterwolde, Serdar Aziz, Zajc gibi son aylarda ilk 11'de şans bulamayan oyuncularla çıkmak intihardır. Madem bu oyuncular, bu seviyedeki bir UEFA maçında gerekli, o halde geride bıraktığımız haftalarda niye lig maçlarında kullanmadın?"Başakşehir karşısında çok iyiydik. Nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada. Türkiye ligi çok zor. Tahmin ettiğimden daha kaliteli maçlar oynanıyor burada. Süper Lig kalitesiyle beni şaşırttı. 6 tane takım şampiyonluğa oynuyor.""Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu bana göre. Tabii bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. Bu ligin saha içinde sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor."