Samimilerse yabancı hakem isteyelim!

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, maçın ardından hakemlere ve G.Saray'a göndermede bulundu. İşte Baki'nin açıklamaları: "Atilla Karaoğlan'ın kararlarına baktığımız zaman kuşkularımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bize 5 sarı, rakibe 1… Hepsini geçtik, 85. dakikada Massanga'ya verilmeyen 2. sarı kart, sportif olarak hiçbir şekilde açıklanmaz. Kalın kalın, subliminal mesajlar veriyorlar. Geçen hafta Galatasaray'ın Antalya ile oynadığı maç var. Normalde ezeli rakibimizin kırmızı kart görmesi gereken pozisyonlarda faul dahi çalınmadı. Faul çalınan pozisyonlarda sarı kart dahi çıkmadı. Ezeli rakibimizin atanmış başkanı daha önce birkaç kez 'Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz' gibi laflar etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse federasyonun bütün kurullarıyla birlikte istifasını istedi. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. O zaman Süper Kupa maçı için iki ezeli rakip olarak yabancı hakem için başvuralım. Rakibimizin başkanı, bizim başkanımızın vefat etmiş aile ferdi üzerinden dahi siyaset yapacak kadar, hatta bel altı siyaseti yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili başkanımız, önümüzdeki hafta açıklama yapacaktır."