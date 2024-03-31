Şampiyon olacağız sonuna kadar devam

Trabzonspor maçındaki taraftar olayları sonrası F.Bahçe, ligden çekilme de dahil olmak üzere birçok konuyu 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak. Kulübün eski yöneticileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Ali Koç, önceki gün yüksek divan kurulu toplantısında konuşarak durumun ciddiyetine dikkat çekmiş ve oyuncularla da görüşeceğini söylemişti.
Dün Samandıra'da beklenen zirve gerçekleşmedi. Koç'un kulüpteki işleri nedeniyle tarihi toplantıyı bugüne ertelediği ama takımın durumunu aralarında masaya yatırdığı öğrenildi.
KARAR OY BİRLİĞİYLE
Yaşanan olayları uzun uzun tartışan futbolcuların, ligden çekilmeye sıcak bakmadığı ve mücadeleye devam etmek istedikleri kaydedildi. Teknik heyetin de katıldığı görüşmede herkesin tek tek düşüncelerini dile getirerek şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir dönemde olduklarını vurguladıkları ve bu noktada yarışı bırakmak istemedikleri ifade edildi.
Oy birliğiyle 'devam' kararı alan sarı-lacivertlilerin, bunu teknik direktör İsmail Kartal'dan yönetime iletmesini rica etti.
'YÖNETİME SAYGILIYIZ'
İdman öncesi konuşan oyuncuların Kartal'a, "Kolay şeyler yaşamadık, ortaya bir tepki konulması konusunda yönetim haklı. Genel kurulda ve sonrasında yönetim tarafından alınacak karara tabii ki saygı göstereceğiz ancak biz ligden çekilmek istemiyoruz. Sonuna kadar devam edelim. Herkesi yenerek gereken cevabı sahada vereceğiz ve şampiyon olacağız. Tüm bu olanlara en iyi tepki, bizim şampiyonluk kupasını kaldırmamız olacaktır"
ifadelerini kullandılar. Takımın hırsından etkilenen tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerinin sürece bakışını yönetime ileteceği bildirildi.