Şampiyon olacağız sonuna kadar devam

Trabzonspor maçındaki taraftar olayları sonrası F.Bahçe, ligden çekilme de dahil olmak üzere birçok konuyu 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak.Dün Samandıra'da beklenen zirve gerçekleşmedi. Koç'un kulüpteki işleri nedeniyle tarihi toplantıyı bugüne ertelediği ama takımın durumunu aralarında masaya yatırdığı öğrenildi.Yaşanan olayları uzun uzun tartışan futbolcuların, ligden çekilmeye sıcak bakmadığı ve mücadeleye devam etmek istedikleri kaydedildi.Oy birliğiyle 'devam' kararı alan sarı-lacivertlilerin, bunu teknik direktör İsmail Kartal'dan yönetime iletmesini rica etti.İdman öncesi konuşan oyuncuların Kartal'a, "ifadelerini kullandılar. Takımın hırsından etkilenen tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerinin sürece bakışını yönetime ileteceği bildirildi.