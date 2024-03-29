Seni kim şampiyon yapmayacak? açıkla!

F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısına uymayacağını ve özel işleri nedeniyle 2 Nisan'daki kongreye katılmayacağını resmen açıkladı.diyen Yıldırım şöyle devam etti: "Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor?Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur.