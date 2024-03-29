Seni kim şampiyon yapmayacak? açıkla!

F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısına uymayacağını ve özel işleri nedeniyle 2 Nisan'daki kongreye katılmayacağını resmen açıkladı. "Her sıkıştıklarında Aziz Yıldırım neden toplantılara gelmiyor diyorlar. Ben hiç bir toplantıya gitmeyeceğim. Başınızın çaresine bakacaksınız"
diyen Yıldırım şöyle devam etti: "Eski yöneticileri iftara çağırıyorlar. Beni çağırırken Şekip'i arıyorlar, ben dahil 8 isim veriyorlar. 'Bunları sen çağır' diyorlar.
Fenerbahçe Başkanı'nı kim şampiyon yapmak istemiyor? Kim? Adı ne? Adını koymadan mücadele olmaz. Düşmanın adını koyun.
Düşman belli değilken 'Bizi şampiyon yapmayacaklar' dersek, o zaman herkes bize karşıymış gibi olur ki bu hata olur. Bu yakaladıkları formu devam ettirirlerse Galatasaray'ı da Galatasaray'ın stadında yener, şampiyon oluruz. Bunu herkes bilsin. Mücadeleden kaçmak yok."