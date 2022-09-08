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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Serdar Dursun gitmek istiyor

Serdar Dursun gitmek istiyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tekrar Dinamo Kiev ile eşleşince Serdar Dursun, "Gel bakalım Kiev" paylaşımı yapmış ve bu maçı iple çektiğinin mesajını vermişti. Tecrübeli forvetin, kendisini Avrupa listesinde göremeyince ise büyük üzüntü duyduğu öğrenildi. Dinamo Kiev maçını özel olarak bekleyen Serdar, Batshuayi'nin de transfer edilmesinin ardından Valencia, King ve Pedro'nun ardından 5. forvet konumuna düştü. 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak ve forma giyebileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında.

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Serdar Dursun gitmek istiyor
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