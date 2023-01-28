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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Serdar Dursun kalacak

Serdar Dursun kalacak

Takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde çalışan F.Bahçe yönetimi, milli santrforu yerlide alternatif olması nedeniyle kadroda tutacak

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular üzerinde çalışıyor. Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde, isim isim son durum şöyle:
BRUMA: Bonservisi alınan Portekizli oyuncu, Borini ile takas için Karagümrük'e önerildi.
GUSTAVO HENRIQUE: 30 maça çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan tecrübeli stoper, bu nedenle kadroya alınmıyor. Kiralık geldiği Flamengo'ya geri dönmesi isteniyor.
LEMOS: Anadolu kulüplerinin maaşını yüksek bulduğu Uruguaylı stoperin sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.
ALIOSKI: Oosterwolde'nin transferiyle birlikte ikinci plana düşecek.
ZAJC: Oyuncu İtalya'yı özlüyor. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini hâlâ kabul etmedi. Yönetim kalmasını istiyor.
OSAYI-SAMUEL: İngiltere'den teklifler var. Bu sezon henüz gol veya asist üretemedi. Gelen teklifler sezon sonunda değerlendirilmeye alınacak.
ROSSI: Flamengo istiyor. Sarı-lacivertliler, 10 milyon Euro'ya yakın bir teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.
SERDAR DURSUN: Adana Demirspor ve Karagümrük'ün tekliflerini kabul etmedi. Yerli olması nedeniyle takımda tutulmasına karar verildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
FENERBAHÇE, ligde yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra'daki çalışmaya tedavileri devam eden Joshua King ve Bright Osayi-Samuel katılmadı.

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Serdar Dursun kalacak
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