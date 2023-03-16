Serdar-F.Bahçe gerilimi büyüyor

F.Bahçe'de UEFA listesine alınmayan ve ligde de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun gemileri yaktı. 31 yaşındaki forvetin, kulübü TFF'ye şikâyet ettiği ortaya çıktı. F.Bahçe'nin idmanlarda kullandığı topu beğenmeyen ve eleştiren Serdar'a, kulübün 15bin Euro (Yaklaşık 300 bin TL) paracezası verdiği öğrenildi. Oyuncu da TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitti. İtirazı ise disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Ancak UÇK, yaptığı eleştirininspor etiğine aykırı olduğu gerekçesiyleSerdar'ı haksız buldu.