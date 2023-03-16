Serdar-F.Bahçe gerilimi büyüyor

F.Bahçe'de UEFA listesine alınmayan ve ligde de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun gemileri yaktı. 31 yaşındaki forvetin, kulübü TFF'ye şikâyet ettiği ortaya çıktı. F.Bahçe'nin idmanlarda kullandığı topu beğenmeyen ve eleştiren Serdar'a, kulübünöğrenildi. Oyuncu da TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitti. İtirazı ise disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Ancak