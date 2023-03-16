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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Serdar-F.Bahçe gerilimi büyüyor

Serdar-F.Bahçe gerilimi büyüyor
F.Bahçe'de UEFA listesine alınmayan ve ligde de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun gemileri yaktı. 31 yaşındaki forvetin, kulübü TFF'ye şikâyet ettiği ortaya çıktı. F.Bahçe'nin idmanlarda kullandığı topu beğenmeyen ve eleştiren Serdar'a, kulübün 15 bin Euro (Yaklaşık 300 bin TL) para cezası verdiği öğrenildi. Oyuncu da TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitti. İtirazı ise disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Ancak UÇK, yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu gerekçesiyle Serdar'ı haksız buldu.

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Serdar-F.Bahçe gerilimi büyüyor
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