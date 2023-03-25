Serdar Presiyle Pedro’yu taca attı

Üç golcüsü Batshuayi, Valencia ve King'in yaşadıkları sakatlıklar Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'u arayışa iterken eldeki iki isim Serdar Dursun ve Joao Pedro kıyasıya bir rekabete girdi.İdman performansı, hırsı ve isteği sambacıdan daha iyi durumda olan milli golcünün Zenit maçındaki görüntüsü de hocası için bir gösterge oluşturdu.Pedro'nun etkisiz ve fazla hareketsiz duruşu Jesus'un aklında soru işareti oluşturdu.Milli golcünün en büyük avantajı ise, önde rakip takım savunmasına yaptığı pres. 68 yaşındaki çalıştırıcının istediği ileride baskıyı uygulayacak en iyi isim; Serdar Dursun olarak görünüyor.FenerbahçE Kulübü, Ülker Stadı'nın hasarlı olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, stattaki bazı yapıların güçlendirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Olağan periyodik onarım ve yenilemeler kapsamında, son olarak 2022 yılının yaz aylarında başlatılan çalışmayla uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası ise kulübümüz, tüm tesisleri ve içinde barındırdığı yapılarının tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlatmıştır" denildi.