Serdar’dan önce Kenan’ı istedi

Fenerbahçe, yerli forvet arayışlarını Serdar Dursun ile tamamladı. 32 yaşındaki golcü, 6 ay sonra sarı-lacivertlilere döndü. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Serdar'dan önce Kenan Yıldız'ı çok istediği öğrenildi. Tadic'in düşen performansını göz önüne alan tecrübeli hocanın, kanatlarda da görev yapan 18 yaşındakiKurulan temaslarda genç futbolcunun Juventus'ta devam etmek istemesi ve kiralık gelmeye sıcak bakmaması sebebiyle transfer gerçekleşmedi. Sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar, İstanbul kulübü ile ligde 22 maçta 6 gol bulurken 2 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 3 gol kaydetti.sol kanadı kırmızı alarm veriyor... Gaziantep FK deplasmanında darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Joshua King, önlem amaçlı kenara alındı.Kent'in de performansının beklentilerin uzağında olması nedeniyle sol kanatta Tadic tek isim olarak kaldıBonucci ve Çağlar Söyüncü gibi iki önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni savunma hattıyla çıktığı 5 resmi müsabakada kalesinde sadece 2 gol gördü. Bu iki gol de duran toptan geldi.