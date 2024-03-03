Sevgi ve saygıyla buralara geldik

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal,Karşılaşma sonrası ise şu değerlendirmeyi yaptı:Beklentilerimin yüksek olduğu oyuncuların beklentilerime iyi cevap verdiğini gördüm.Oynayan oynamayan tüm futbolcularımBizi yalnız bırakmayan taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Üç puan aldığımız için mutluyum.Bundan sonraki maçlarda başarı diliyorum. Yolu açık olsun.Bizim takımımızdaki oyuncular çok yüksek kapasiteli. Karşılıklı konuşarak anlaşıyoruz ve aramızda çok iyi bir bağ ve sevgi var.21 Ocak'taki Samsunspor maçında sakatlanan Fred, dün formasına kavuştu. Brezilyalı oyuncu,