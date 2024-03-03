Sevgi ve saygıyla buralara geldik

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gollerden sonra tribünlere sevincini yumruklarıyla gösterdi.
Karşılaşma sonrası ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Kupa maçı sonrası reaksiyon vermemiz gerekiyordu.
Beklentilerimin yüksek olduğu oyuncuların beklentilerime iyi cevap verdiğini gördüm. Fred'in oyuna girdikten sonraki coşkusu çok iyiydi. Becao, 4 ay sonra ilk 11'de iyi bir oyun çıkardı.
Oynayan oynamayan tüm futbolcularım buraya inanarak geldik.
Bizi yalnız bırakmayan taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Üç puan aldığımız için mutluyum. Volkan Demirel benim kardeşim. Hangi şartlar altında nasıl mücadele verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bundan sonraki maçlarda başarı diliyorum. Yolu açık olsun. Bazı oyuncuları Avrupa'yı düşünerek çıkardım. Bazılarını dinlendirmek istedim.
Bizim takımımızdaki oyuncular çok yüksek kapasiteli. Karşılıklı konuşarak anlaşıyoruz ve aramızda çok iyi bir bağ ve sevgi var. Sezon sonunda da başarılı bir şekilde oyuncularımızla bitirmek istiyoruz."
FRED DÖNDÜ
21 Ocak'taki Samsunspor maçında sakatlanan Fred, dün formasına kavuştu. Brezilyalı oyuncu, 41 günlük hasreti 66'da Cengiz'in yerine girerek bitirdi.