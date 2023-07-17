Skor katkısında rakibi yok!

KULÜP kariyerinde 660 maça çıkan Sırp yıldız Tadic, ağları 202 kez sarsarken, 232 asist yaptı.21. yüzyılda Hollanda Ligi'nin skora en çok katkı veren ismi olurken,303 karşılaşmada 242 kez (119 gol-123 asist) skorun direkt değişmesinde başrol oynadı. Hollanda Ligi'nde en yakın performans, futbolu bırakan, Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt'a (225) ait.EREDIVISIE'DE son 5 sezona damgasını vurdu. Gol ve asist verimliliğiyle Hollanda Ligi'nin MVP'si olurken bu süreçte 158 kez tabelayı değiştirdi.PENALTILARI affetmeyen futbolcu, kullandığı 87 atışın 72'sinde çerçeveyi bulurken, yüzde 83'lük başarı sağladı. Beyaz noktaya geldiği 15 vuruşu kaçırdı.SIRBISTAN Milli Takımı'nın formasını 98 kez terleten 34 yaşındaki oyuncu,Zirve 52 golle Aleksander Mitrovic'in.BUGÜNE kadar 5 takımda (Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton, Ajax) forma giyen Sırp yıldız, 19 farklı teknik direktörle çalıştı. Bunlar arasında Erik ten Hag (194 maç), Ronald Koeman (77 maç), Claude Puel (76) gibi önemli isimler var.EN fazla mesaiyi Ajax'ta, şimdilerde M.United'ı çalıştıran Erik ten Hag ile geçirdi. Onunla 92 gol atıp, 91 asist gerçekleştirdi.SIRP futbolunun en önemli figürleri arasında bulunan Tadic, ülkesinde 3 (2016, 2019, 2021),Hollanda'da da 1 (2021) kez yılın futbolcusu seçildi.OYNADIĞI takımlarda Hollanda Ligi (3), Hollanda Kupası (2) ve Hollanda Süper Kupası'nı (2) havaya kaldırdı.Fenerbahçe, Tadic'in transferinin açıklandığı videoda Sırp oyuncuyu almak isteyen ezeli rakibi Beşiktaş'a bomba bir göndermede bulundu. Sarı-lacivertliler, "Sevdiğin kız başkasına varmış, dayanabilirsen dayan Ali Cabbar" sözlerini içeren son dönemin popüler şarkısı Ali Cabbar'ın melodisiyle videoya giriş yaptı.Tadic'in alacağı maaş da dudak uçuklattı. Fenerbahçe, Sırp futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, oyuncunun sezon başına 4.2 milyon Euro (121 milyon TL) ücret kazanacağı duyuruldu. Ayrıca Tadic'e, imza parası da verileceği öğrenildi.