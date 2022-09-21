Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Jorge Jesus’la birlikte yükselişte! İşte başarının şifreleri...

Fenerbahçe'de kısa sürede adeta devrim yapan Jorge Jesus'un başarısının arkasında disiplin ve takım birlikteliği yatıyor. 68 yaşındaki çalşıtırıcı, sadece teknik-taktik konularda değil futbolcularla iletişimi, koyduğu kurallar, disiplinli karakteri ile yeni bir Fenerbahçe inşa etti. Bu sezon ligde 6 maçta 20 gol atarak, PSG (26) ve Manchester City'nin (23) ardından bu alanda 3. sırada yer alan sarı-lacivertlilerde, Portekizli hocanın oluşturduğu dönüşüm şöyle: