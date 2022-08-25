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Giriş Tarihi: 25.8.2022 18:43 Son Güncelleme: 25.8.2022 18:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa Ligi grupları için son sınavına çıkıyor! Austria Wien karşısında 11'ler belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa Ligi grupları için son sınavına çıkıyor! Austria Wien karşısında 11’ler belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Fenerbahçe, 2-0 kazandığı Austria Wien maçının rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Henrique, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Rossi, Alioski, İrfan Can, Serdar Dursun.

AUSTRIA WIEN: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

Fenerbahçe, Austria Wien maçıyla Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa Ligi grupları için son sınavına çıkıyor! Austria Wien karşısında 11'ler belli oldu...
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