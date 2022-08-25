Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Avrupa Ligi grupları için son sınavına çıkıyor! Austria Wien karşısında 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Lemos, Henrique, Luan Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Rossi, Alioski, İrfan Can, Serdar Dursun.
AUSTRIA WIEN: Früchtl, Koumetia, Muehl, Handi, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic
Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.
Fenerbahçe, Austria Wien maçıyla Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.