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Giriş Tarihi: 29.8.2022 18:14 Son Güncelleme: 29.8.2022 18:17

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, ligin zorlu ekiplerinden Konyaspor’a konuk oluyor. Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak. Zorlu karşılaşmanın ilk 11’lerini ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sakatlığı sebebiyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ile Serdar Aziz, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

JOAO PEDRO, SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alacak. Transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli golcünün, Konyaspor karşısında süre alması bekleniyor.

BRUMA VE KİNG HAZIR

Fenerbahçe'de Bruma ve Joshua King, hazır duruma geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Bruma ile kas yorgunluğu nedeniyle son 2 maçı kaçıran Joshua King, son idmanlarda takımla çalışmalara katıldı.

Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
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