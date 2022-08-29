Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sakatlığı sebebiyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ile Serdar Aziz, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
JOAO PEDRO, SAHNE ALACAK
Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alacak. Transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli golcünün, Konyaspor karşısında süre alması bekleniyor.
BRUMA VE KİNG HAZIR
Fenerbahçe'de Bruma ve Joshua King, hazır duruma geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Bruma ile kas yorgunluğu nedeniyle son 2 maçı kaçıran Joshua King, son idmanlarda takımla çalışmalara katıldı.
Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.