Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

JOAO PEDRO, SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alacak. Transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli golcünün, Konyaspor karşısında süre alması bekleniyor.

BRUMA VE KİNG HAZIR

Fenerbahçe'de Bruma ve Joshua King, hazır duruma geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Bruma ile kas yorgunluğu nedeniyle son 2 maçı kaçıran Joshua King, son idmanlarda takımla çalışmalara katıldı.

Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.