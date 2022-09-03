Son dakika: Kanarya evinde rahat kazandı! Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Szalai'nin orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Joao Pedro, ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun Kolovetsios ile girdiği ikili mücadelede seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Crespo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında Campanharo'nun kafasından seken topu altıpasın önünde King kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Hosseini'ye çarparak kornere çıktı.