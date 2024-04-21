Son virajda kendine geldi

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, son maçlardaki yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Olympiakos maçında 2 penaltı kurtarmasına
rağmen takımının elenmesini engellemeyen tecrübeli eldiven, sezon başında kötü bir grafik çizse de bu tabloyu tersine çevirmeyi başardı.
Ligde maç başına 1.9 kurtarış yapan Livakovic, kalesinde 25 gol gördü. Bu gollerin 17'si ceza sahası içinden, 8'i ise ceza sahasının dışından geldi.
Ligde 28 maçta forma giyen Hırvat kaleci, yüzde 68 kurtarış oranına ulaştı.