Söz sırası takımda!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısı ile ilgili istişarelerde bulunmak için bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ali Koç yaptığı konuşmada izleyecekleri yolu anlatırken, önemli açıklamalarda bulundu."Fenerbahçe mağduru oynamıyor. 2 Nisan'da yek vücut, omuz omuza 'Artık yeter' dediğimizi Türkiye'ye duyuralım. Bıçak kemiğe değdi, kesiyor. Bacağı koparmak üzere. İki tane ekstrem var."Kulübümüze yönetici olarak hizmet etmiş 250 insan var. 100'ü ile istişaremiz oldu. Ankara'da 350 kişilik bir toplantı yaptık. Sponsorlarımızla toplandık.. Allah onlardan razı olsun. SPK ve Ziraat Bankası ile de görüştük. Yarın (Bugün) Samandıra'da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla buluşacağız."Trabzonspor maçı kesinlikle burada toplanmamızın nedeni değildir, bardağı taşıran son damladır.O amaç bizi bir kez daha zorbalıkla şampiyonluktan etmek istemektir. Organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden birisi. Yanlış anlaşılmasın, 'Trabzonspor'un amacı' demiyorum."Sevkler neden olmadı diyoruz. 'Merak etmeyin, olduğu zaman tedbirsiz olur, Adana maçını etkilemez' diyorlar. 7'sinde maç var, onu etkiler mi? O maça mı hazırlanıyorsunuz. Bana göre Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Başka ülkelerde 50 senede yaşanmayan olayları, burada 4-5 ayda yaşadık.""Deprem için 1000 konteynerlik katkı sağladık. 'Konut için F.Bahçe ve G.Saray yarışırsa daha büyük gelir toplarız' dendi. Konut 2.2 milyon. 250 konut, 500 milyonun üzerinde. 'Biz yapamayız, o kadar para yok' dedik. 'Ne olacak, 50-100 tane yaparsın' diyor, o hayatı yalan olan şahıs. Bunu yalan makinesine bağlasanız, makineyi bozar."DİVAN Kurulu'nda söz alan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Bekir Okan, flaş bir bilgi paylaştı. Babasının, Ali Koç'un artık başkanlık yapmamasını istediğini söyleyen Okan şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç ile 3 gün Miami'de görüştük. Rahmi Koç burada bana 'Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi, iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz' açıklamasını yaptı. Ailesi de bunu istiyor. Biz bu fikre karşıyız. Ali Koç ile devam etmeliyiz."