Sözleşmem Mayıs’a kadar herkes biliyor!

“Fenerbahçe’deki kontratım Mayıs’ta sona eriyor. Bunu da herkes biliyor. Söylenecek yeni bir şey yok”
Avrupa Ligi'nde 2-0 yenildiği Sevilla ile oynayacağı rövanş öncesi dün basının karşısına çıkan F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sözlerine "İyi bir takıma karşı mücadelevereceğiz. Bu turnuvadaiyi bir tarihleri var. Kupayı 6kez kazandılar amabizim de şansımızvar" diyerek başladı.Tecrübeli hoca,"Taraftarın bize inanmasıçok önemli.Çünkü biz hâlâ inanıyoruz.Rakibe saygı duyuyoruz amainancımız ve söyleyeceksözümüz var. Riskin limitlerindeoynamamız gerek.Ancak böyle turu geçeriz.İlk golü atmak idealsenaryo olur" dedi. Jesus'a Brezilya basınına yaptığı ve içeriği 'Türkiye'de hava çok soğuk, uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor' röportajı soruldu. Portekizli çalıştırıcı, "Maçla ilgisi yokbu sorunun ama cevapvereceğim. KontratımMayıs'ta sona eriyor.Bunu da herkes biliyor.Bununla ilgilisöylenecekyeni bir şeyyok" yanıtını verdi.
SEVİLLA BASKIALTINDA TİTREMEZ
AVRUPA şampiyonluğu hayali hatırlatılan Jesus, "Hayal kurmakkolaydır ama ben gerçekçiyim. UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar var. Ben tur tur değerlendiriyorum. Bu kupayı kazanmak için bizden çok daha güçlü takımlar var. Kazanmak için hayal kurmalıyım ama önce inanmalıyım. Ben inanıyorum. Sevilla'yaproblem üreteceğiz.Onlar da bizebunu yapacak. Çoktecrübeli ve kaliteliayakları var. Baskı altındagerilmez ve titremezler.Şansın yanımızdaolması için çalışmamızgerek" dedi.
KOVİD OLDU İDMAN KAÇIRDI!
Jesus, Oosterwolde için, "Genç bir oyuncu. Takıma ve ülkeye alışması gerek. Şanssızlıklar yaşadı. Kovid nedeniyle idman kaçırdı. Bu süreçte Lincoln iyi performans gösterdi. 3 farklı pozisyonda da başarıyla oynadı. Yokluğu kayıp" dedi.
PORTEKİZ'E GÖTÜRECEĞIM BREZİLYA SORUN OLUR!
Üniversitede grafik tasarım öğrencisi Mert Gülvar, Jesus'a fotoğraflarının kolajından oluşan bir tablo hediye etti. Tecrübeli hoca, genç hayranına teşekkür ederek, "Portekiz'deki evime götürüp, ödüllerimin yanına koyacağım" derken ardından bir de imada bulundu: "Çünkü Brezilya'ya götürürsem büyük bir sorun olur."
3'LÜ İLE 10 MAÇTA 7 KEZ KAZANDIK
Portekizli hocaya 3'lü sistemle sahaya çıktığı maçlarda alınan sonuçlar için öz eleştiri yapıp yapmadığı soruldu. Yanıtı, "Trabzonspor maçında Crespo'nun kırmızı kartından sonra 10 kişi oynadık ve sistemi değiştirmek gerekti. Takımın birden fazla sistemde oynaması önemli. Avrupa Ligi'nde hep 3'lü oynadık. Bu sistemle ilk 10 maçta 7 galibiyet aldık" oldu.
ÖMER ÜRÜNDÜL Zor ama şansı var
Yeri geldikçe vurgularım; futbol çokilginç bir oyun… Cazibesi de buradayatıyor. Bir rövanşa iki farklı yenilgiyleçıksan da şansın vardır. Amamadalyonun esas yüzüne baktığımızdaişler hiç de kolay değil. Sevilla, kötübir sezon geçirse de UEFA kupalarındadeneyimli bir La Liga takımı.Fenerbahçe riskli oynama mecburiyetinde.Buradaki en önemli nokta, rakibinplanları içinde olan kontratakgirişimlerinde gol yememek. Kolaymı, tabii ki değil. Üstünde durduğumkonu; Jesus'un defansı zaman zamançizgi halinde öne çıkarması. Bu da herzamanki gibi ciddi sorunlaryaratabilir. Fenerbahçe'ye zorgecede başarılar diliyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ Anahtar tribünde
Herkes "Zajc oynar mı?", "Arda'yaşans verecek mi?" diye Jorge Jesus'unrövanştaki oyun planını konuşuyor amaturun anahtarı tribünlerde… Kadıköy'aşılmaz' duygusunu yeniden tatması,bunu oyunculara da hissettirmesi gerekiyor.Son haftalarda teknik adam ve yıldızoyuncular, özellikle Fenerbahçe taraftarınınlinçine uğradı. Böyle olmaz! Bumaçta seyirci değil, taraftar lazım.Maçın anlamını bilecek, top rakipteykenıslıklayacak, son ana kadar da oyuncularınınarkasında olacak. Çeyrek final tribününellerinde. Sevilla'nın, ligindekikötü sonuçlar ve sakatlık gibibüyük problemleri var. Eğerbu maç olmazsa, hiçbirzaman olmaz.
ALİ GÜLTİKEN Biraz dikkat gerek
Fenerbahçe normal şartlarda deplasmandaki ilk maçta turu geçebilecek skoru çok daha rahat bir şekilde alabilirdi. Ama yakalanan pozisyonlar fırsata çevrilemedi. Bu maçta bir şeyi net gördük; Sevilla geçmiş yıllardaki formundadeğil. Oyuna tamamıylasahip olabilme gücü de yok. Tüm bu olumsuzluklara rağmen buldukları pozisyonları kullandılar ve önemli bir avantaj yakaladılar. Fenerbahçe açısından oradaki şartlar aynı şekilde önünde duruyor. Yine oyuna fazlasıyla sahip olacak, baskıyla birçok pozisyon üretebilecek, bumaçın anahtarı, yakalananfırsatların gole çevrilebilmesiolacak.