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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Sözleşmem Mayıs’a kadar herkes biliyor!

Samet YÜKSEL
Sözleşmem Mayıs’a kadar herkes biliyor!

Fenerbahçe’deki kontratım Mayıs’ta sona eriyor. Bunu da herkes biliyor. Söylenecek yeni bir şey yok”

Avrupa Ligi'nde 2-0 yenildiği Sevilla ile oynayacağı rövanş öncesi dün basının karşısına çıkan F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sözlerine "İyi bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Bu turnuvada iyi bir tarihleri var. Kupayı 6 kez kazandılar ama bizim de şansımız var" diyerek başladı. Tecrübeli hoca, "Taraftarın bize inanması çok önemli. Çünkü biz hâlâ inanıyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz ama inancımız ve söyleyecek sözümüz var. Riskin limitlerinde oynamamız gerek. Ancak böyle turu geçeriz. İlk golü atmak ideal senaryo olur" dedi. Jesus'a Brezilya basınına yaptığı ve içeriği 'Türkiye'de hava çok soğuk, uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor' röportajı soruldu. Portekizli çalıştırıcı, "Maçla ilgisi yok bu sorunun ama cevap vereceğim. Kontratım Mayıs'ta sona eriyor. Bunu da herkes biliyor. Bununla ilgili söylenecek yeni bir şey yok" yanıtını verdi.




SEVİLLA BASKI ALTINDA TİTREMEZ
AVRUPA şampiyonluğu hayali hatırlatılan Jesus, "Hayal kurmak kolaydır ama ben gerçekçiyim. UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar var. Ben tur tur değerlendiriyorum. Bu kupayı kazanmak için bizden çok daha güçlü takımlar var. Kazanmak için hayal kurmalıyım ama önce inanmalıyım. Ben inanıyorum. Sevilla'ya problem üreteceğiz. Onlar da bize bunu yapacak. Çok tecrübeli ve kaliteli ayakları var. Baskı altında gerilmez ve titremezler. Şansın yanımızda olması için çalışmamız gerek" dedi.

KOVİD OLDU İDMAN KAÇIRDI!
Jesus, Oosterwolde için, "Genç bir oyuncu. Takıma ve ülkeye alışması gerek. Şanssızlıklar yaşadı. Kovid nedeniyle idman kaçırdı. Bu süreçte Lincoln iyi performans gösterdi. 3 farklı pozisyonda da başarıyla oynadı. Yokluğu kayıp" dedi.




PORTEKİZ'E GÖTÜRECEĞIM BREZİLYA SORUN OLUR!
Üniversitede grafik tasarım öğrencisi Mert Gülvar, Jesus'a fotoğraflarının kolajından oluşan bir tablo hediye etti. Tecrübeli hoca, genç hayranına teşekkür ederek, "Portekiz'deki evime götürüp, ödüllerimin yanına koyacağım" derken ardından bir de imada bulundu: "Çünkü Brezilya'ya götürürsem büyük bir sorun olur."

3'LÜ İLE 10 MAÇTA 7 KEZ KAZANDIK
Portekizli hocaya 3'lü sistemle sahaya çıktığı maçlarda alınan sonuçlar için öz eleştiri yapıp yapmadığı soruldu. Yanıtı, "Trabzonspor maçında Crespo'nun kırmızı kartından sonra 10 kişi oynadık ve sistemi değiştirmek gerekti. Takımın birden fazla sistemde oynaması önemli. Avrupa Ligi'nde hep 3'lü oynadık. Bu sistemle ilk 10 maçta 7 galibiyet aldık" oldu.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Zor ama şansı var
Yeri geldikçe vurgularım; futbol çok ilginç bir oyun… Cazibesi de burada yatıyor. Bir rövanşa iki farklı yenilgiyle çıksan da şansın vardır. Ama madalyonun esas yüzüne baktığımızda işler hiç de kolay değil. Sevilla, kötü bir sezon geçirse de UEFA kupalarında deneyimli bir La Liga takımı. Fenerbahçe riskli oynama mecburiyetinde. Buradaki en önemli nokta, rakibin planları içinde olan kontratak girişimlerinde gol yememek. Kolay mı, tabii ki değil. Üstünde durduğum konu; Jesus'un defansı zaman zaman çizgi halinde öne çıkarması. Bu da her zamanki gibi ciddi sorunlar yaratabilir. Fenerbahçe'ye zor gecede başarılar diliyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ
Anahtar tribünde
Herkes "Zajc oynar mı?", "Arda'ya şans verecek mi?" diye Jorge Jesus'un rövanştaki oyun planını konuşuyor ama turun anahtarı tribünlerde… Kadıköy 'aşılmaz' duygusunu yeniden tatması, bunu oyunculara da hissettirmesi gerekiyor. Son haftalarda teknik adam ve yıldız oyuncular, özellikle Fenerbahçe taraftarının linçine uğradı. Böyle olmaz! Bu maçta seyirci değil, taraftar lazım. Maçın anlamını bilecek, top rakipteyken ıslıklayacak, son ana kadar da oyuncularının arkasında olacak. Çeyrek final tribünün ellerinde. Sevilla'nın, ligindeki kötü sonuçlar ve sakatlık gibi büyük problemleri var. Eğer bu maç olmazsa, hiçbir zaman olmaz.

ALİ GÜLTİKEN
Biraz dikkat gerek
Fenerbahçe normal şartlarda deplasmandaki ilk maçta turu geçebilecek skoru çok daha rahat bir şekilde alabilirdi. Ama yakalanan pozisyonlar fırsata çevrilemedi. Bu maçta bir şeyi net gördük; Sevilla geçmiş yıllardaki formunda değil. Oyuna tamamıyla sahip olabilme gücü de yok. Tüm bu olumsuzluklara rağmen buldukları pozisyonları kullandılar ve önemli bir avantaj yakaladılar. Fenerbahçe açısından oradaki şartlar aynı şekilde önünde duruyor. Yine oyuna fazlasıyla sahip olacak, baskıyla birçok pozisyon üretebilecek, bu maçın anahtarı, yakalanan fırsatların gole çevrilebilmesi olacak.

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Sözleşmem Mayıs’a kadar herkes biliyor!
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