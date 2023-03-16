Sözleşmem Mayıs’a kadar herkes biliyor!

ÖMER ÜRÜNDÜL

GÜRCAN BİLGİÇ

ALİ GÜLTİKEN

Avrupa Ligi'nde 2-0 yenildiği Sevilla ile oynayacağı rövanş öncesi dün basının karşısına çıkan F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sözlerinededi. Jesus'a Brezilya basınına yaptığı ve içeriği 'Türkiye'de hava çok soğuk, uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor' röportajı soruldu. Portekizli çalıştırıcı,yanıtını verdi.AVRUPA şampiyonluğu hayali hatırlatılan Jesus,UEFA Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar var. Ben tur tur değerlendiriyorum. Bu kupayı kazanmak için bizden çok daha güçlü takımlar var. Kazanmak için hayal kurmalıyım ama önce inanmalıyım. Ben inanıyorum.dedi.Jesus, Oosterwolde için, "Genç bir oyuncu. Takıma ve ülkeye alışması gerek. Şanssızlıklar yaşadı. Kovid nedeniyle idman kaçırdı. Bu süreçte Lincoln iyi performans gösterdi. 3 farklı pozisyonda da başarıyla oynadı. Yokluğu kayıp" dedi.Üniversitede grafik tasarım öğrencisi Mert Gülvar, Jesus'a fotoğraflarının kolajından oluşan bir tablo hediye etti. Tecrübeli hoca, genç hayranına teşekkür ederek, "Portekiz'deki evime götürüp, ödüllerimin yanına koyacağım" derken ardından bir de imada bulundu: "Çünkü Brezilya'ya götürürsem büyük bir sorun olur."Portekizli hocaya 3'lü sistemle sahaya çıktığı maçlarda alınan sonuçlar için öz eleştiri yapıp yapmadığı soruldu. Yanıtı, "Trabzonspor maçında Crespo'nun kırmızı kartından sonra 10 kişi oynadık ve sistemi değiştirmek gerekti. Takımın birden fazla sistemde oynaması önemli. Avrupa Ligi'nde hep 3'lü oynadık. Bu sistemle ilk 10 maçta 7 galibiyet aldık" oldu.geldikçe vurgularım;Bir rövanşa iki farklı yenilgiyleçıksan da şansın vardır. Amamadalyonun esas yüzüne baktığımızdaişler hiç de kolay değil.Fenerbahçe riskli oynama mecburiyetinde.Kolaymı, tabii ki değil. Üstünde durduğumkonu; Jesus'un defansı zaman zamançizgi halinde öne çıkarması. Bu da herzamanki gibi ciddi sorunlaryaratabilir. Fenerbahçe'ye zorgecede başarılar diliyorum.diye Jorge Jesus'unrövanştaki oyun planını konuşuyor amaturun anahtarı tribünlerde… Kadıköyduygusunu yeniden tatması,bunu oyunculara da hissettirmesi gerekiyor.Son haftalarda teknik adam ve yıldızoyuncular, özellikle Fenerbahçe taraftarınınlinçine uğradı. Böyle olmaz!Maçın anlamını bilecek, top rakipteykenıslıklayacak, son ana kadar da oyuncularınınarkasında olacak.Sevilla'nın, ligindekikötü sonuçlar ve sakatlık gibibüyük problemleri var.normal şartlarda deplasmandaki ilk maçta turu geçebilecek skoru çok daha rahat bir şekilde alabilirdi. Ama yakalanan pozisyonlar fırsata çevrilemedi. Bu maçta bir şeyi net gördük;Tüm bu olumsuzluklara rağmen buldukları pozisyonları kullandılar ve önemli bir avantaj yakaladılar. Fenerbahçe açısından oradaki şartlar aynı şekilde önünde duruyor. Yine oyuna fazlasıyla sahip olacak, baskıyla birçok pozisyon üretebilecek,