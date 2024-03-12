Tahsin kaya son yolculuğuna uğurlandı

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yapan Tahsin Kaya, dün son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden sarı-lacivertli kulübün 32. başkanı Tahsin Kaya, 103 gollü tarihi şampiyonlukta (1988-89) da başkanlık koltuğundaydı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Kaya için ilk tören Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde düzenlendi. Törene başkan Ali Koç, merhum başkanın ailesi, sevenleri ve kulüp üyeleri katıldı. Tahsin Kaya'nın cenazesi, Sakarya Geyve Merkez Camii'nden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.