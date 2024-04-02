Takımdan yetki yok!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Samandıra'da futbolcularla yapacağı dev zirveyi iki gün önceden yazmış,Büyük buluşma gerçekleşti. Başkan Ali Koç,alınması için bugün gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla buluştu. Başkan Koç, oyunculara yaşanacakları anlattı ve onlara da konuyla ilgili kişisel fikirlerini sordu.Takım kaptanlarıFenerbahçe futbol takımına saha içive dışında yapılan tüm haksızlıklarınfarkında olduklarını söylediler.Başkan, takımın karakterlive aidiyeti yüksek tavrı için oyuncularınateşekkür ederken,Hepimiz için en doğru kararıalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Başkan Ali Koç; yaşanan olaylar sonrası hiçbir adım atmama gibi bir durumlarının olmadığının altını çizerken, alınacak kararlar için takımdan destek istedi. Toplantıda teknik direktör İsmail Kartal da takıma bir konuşma yaparken, geçmiş dönemde yaşananları anlattı.Kartal, Başkan Ali Koç'a da tam destek vererek,ifadelerini kullandı.