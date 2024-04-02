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Giriş Tarihi: 2.4.2024

Takımdan yetki yok!

Samet YÜKSEL
Takımdan yetki yok!

Saha içi ve dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını belirten takım kaptanları, “Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş olarak döndük. Mücadele ettiğimiz her kulvarda kupayı almak istiyoruz” diyerek Koç’a görüşünü bildirdi

SABAH SPOR, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Samandıra'da futbolcularla yapacağı dev zirveyi iki gün önceden yazmış, sarı-lacivertli formayı giyen isimlerin, mücadeleden yana olduklarını bu sütunlardan duyurmuştu. Büyük buluşma gerçekleşti. Başkan Ali Koç, "Ligden çekilme yetkisinin" alınması için bugün gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla buluştu. Başkan Koç, oyunculara yaşanacakları anlattı ve onlara da konuyla ilgili kişisel fikirlerini sordu.




DZEKO, TADİC MERT VE İRFAN...
Takım kaptanları Dzeko, Tadic, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe futbol takımına saha içi ve dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söylediler. Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini belirttiler. Başkan, takımın karakterli ve aidiyeti yüksek tavrı için oyuncularına teşekkür ederken, "Hepinizle gurur duyuyorum. Hepimiz için en doğru kararı almaya çalışıyoruz" diye konuştu.




'SAHADA OLMAK İSTİYORUZ'
Başkan Ali Koç; yaşanan olaylar sonrası hiçbir adım atmama gibi bir durumlarının olmadığının altını çizerken, alınacak kararlar için takımdan destek istedi. Toplantıda teknik direktör İsmail Kartal da takıma bir konuşma yaparken, geçmiş dönemde yaşananları anlattı. Takım otobüslerinin kurşunlanarak şampiyonluklarının elinden alındığını yineledi. Kartal, Başkan Ali Koç'a da tam destek vererek, "Ben ve futbolcularım her zaman sahada olmak isteriz. Ama Genel Kurul'un alacağı her karara da saygımız sonsuz" ifadelerini kullandı.
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Takımdan yetki yok!
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