Takımın yıldızları duruma el koydu!

Türkiye Kupası'na vedanın ardından Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, rotasını Konferans Ligi'ne kırdı... Teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra takımın 3 tecrübeli yabancısı, Samandıra'da Konferans Ligi motivasyonu yapıyor.
Dzeko, Tadic ve Bonucci, takım arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda, "Biz güçlü bir ekibiz. Konferans Ligi'ni alabiliriz. Gruptan lider çıktığımızı unutmayın. Yapmamız gereken tek şey; motive olmak ve ne kadar çok istediğimizi göstermek. Bu kupada mücadele veren hiçbir takımdan daha aşağı kalır bir yanımız yok. Bu turu geçersek, finale kadar gidebiliriz"
ifadelerini kullanıyor.
FRED PROVAYI YAPTI, ŞİMDİ SAHNEYE ÇIKACAK
Sarı-lacivertli takımın teknik heyeti, Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi tüm analizlerini yaptı. İsmail Kartal takımla yaptığı toplantılarda, Belçika'da Anderlecht'in 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve son maçında Oud Heverlee'yi deplasmanda 2-0 yenen rakibin gücüne vurgu yapıyor.
28 lig maçında 68 puan toplayan Union, 61 gol atıp kalesinde 29 gol gördü. Kartal bu maçta rotasyona gitmeyecek ve ideal kadrosuyla sahada olacak.
Hatay maçında ısınan Fred'in de karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Dzeko'nun maç içindeki yorgunluğuna göre ilerleyen dakikalarda Batshuayi değişimi yaşanabilir.
İRFAN CAN GERİ SAYIMDA
FENERBAHÇE, Ç.Rizespor maçında sakatlanan, sonrasında ligdeki Kasımpaşa ve Hatayspor karşılaşmalarını kaçıran
İrfan Can Kahveci'nin dün yapılan idmandan fotoğrafını 'Kum saati
' emojisiyle paylaştı. Taraftarlar bunu geri dönüş sinyali olarak yorumladı. 28 yaşındaki futbolcunun pazar günü oynanacak Pendikspor karşılaşmasının kadrosuna alınması,
maçın gidişatına göre ise son bölümde oynaması bekleniyor. 90 dakikasını verebileceği maç olaraksa 17 Mart'taki Trabzonspor karşılaşması
hedefleniyor.
4 FAVORİDEN BİRİ F.BAHÇE!
Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde Aston Villa, Fiorentina ve Lille ile şampiyonluğu muhtemel ekiplerden
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EFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. F.Bahçe, turnuvanın en büyük 4. favorisi olarak belirlendi. Sarılacivertlilere 8.8 oran verildi. Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak Premier Lig'de 4. sırada yer alan Aston Villa (3.1) gösterilirken onu Fiorentina (4.8) ve Lille (6.2) takip etti. Kanarya'nın Perşembe günü TSİ 23.00'te karşılaşacağı Union SG, 16'lık oranla 7. sırayı aldı.