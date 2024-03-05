Takımın yıldızları duruma el koydu!

Türkiye Kupası'na vedanın ardından Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, rotasını Konferans Ligi'ne kırdı...Dzeko, Tadic ve Bonucci, takım arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda,ifadelerini kullanıyor.Sarı-lacivertli takımın teknik heyeti, Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi tüm analizlerini yaptı. İsmail Kartal takımla yaptığı toplantılarda,28 lig maçında 68 puan toplayan Union, 61 gol atıp kalesinde 29 gol gördü.Hatay maçında ısınan Fred'in de karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.FENERBAHÇE, Ç.Rizespor maçında sakatlanan, sonrasında ligdekiİrfan Can Kahveci'nin dün yapılan idmandan fotoğrafını' emojisiyle paylaştı. Taraftarlar bunu geri dönüş sinyali olarak yorumladı. 28 yaşındaki futbolcununmaçın gidişatına göre ise son bölümde oynaması bekleniyor. 90 dakikasını verebileceği maç olaraksahedefleniyor.Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde Aston Villa, Fiorentina ve Lille ile şampiyonluğu muhtemel ekiplerdenEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. F.Bahçe, turnuvanın en büyük 4. favorisi olarak belirlendi. Sarılacivertlilere 8.8 oran verildi. Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak Premier Lig'de 4. sırada yer alan Aston Villa (3.1) gösterilirken onu Fiorentina (4.8) ve Lille (6.2) takip etti. Kanarya'nın Perşembe günü TSİ 23.00'te karşılaşacağı Union SG, 16'lık oranla 7. sırayı aldı.