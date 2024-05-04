Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Taksidi bile ödendi!
Giriş Tarihi: 4.5.2024

Taksidi bile ödendi!

Samet YÜKSEL
Taksidi bile ödendi!

23 yaşındaki defans oyuncusu için Fatih Karagümrük ile 2 milyon Euro + bonus karşılığında anlaşma sağlandı. Hatta yetenekli futbolcunun kulübüne ilk taksit ödemesi geçtiğimiz gün yapıldı

Performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini çok yüksek gören Fenerbahçe'de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon için ilk transferini Levent Mercan ile gerçekleştirdi… Takımın sportif direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki gurbetçi oyuncusu için yapılan görüşmelere noktayı koydu. Pazarlıklarda 2 milyon Euro + bonus maddeler karşılığında el sıkışıldı. Hatta yetenekli futbolcunun ilk taksit ödemesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

OOSTERWOLDE-LEVENT İLE DEVAM
Bu transferle F.Bahçe yönetimi, yeni sezon için kafasındaki ikiliyi oluşturmuş oldu. Bu sezon deneyim kazanan ve güven oluşturan Jayden Oosterwolde ile yola devam edilecek. Sarı- lacivertliler, Oosterwolde-Levent ikilisi ile sezon planlamasını yaptı. Hollandalı oyuncuya çok ciddi bir teklif gelmediği takdirde takımda tutulacak. Bu arada bireysel çalışmalara başlayan Oosterwolde'nin durumunu teknik heyet yakından takip ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksidi bile ödendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA