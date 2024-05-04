Taksidi bile ödendi!

Performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini çok yüksek gören Fenerbahçe'de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon için ilk transferini Levent Mercan ile gerçekleştirdi…
Takımın sportif direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki gurbetçi oyuncusu için yapılan görüşmelere noktayı koydu. Pazarlıklarda 2 milyon Euro + bonus maddeler karşılığında el sıkışıldı. Hatta yetenekli futbolcunun ilk taksit ödemesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.
OOSTERWOLDE-LEVENT İLE DEVAM
Bu transferle F.Bahçe yönetimi, yeni sezon için kafasındaki ikiliyi oluşturmuş oldu. Bu sezon deneyim kazanan ve güven oluşturan Jayden Oosterwolde ile yola devam edilecek.
Sarı- lacivertliler, Oosterwolde-Levent ikilisi ile sezon planlamasını yaptı. Hollandalı oyuncuya çok ciddi bir teklif gelmediği takdirde takımda tutulacak. Bu arada bireysel çalışmalara başlayan Oosterwolde'nin durumunu teknik heyet yakından takip ediyor.