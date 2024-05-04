Taksidi bile ödendi!

Performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimalini çok yüksek gören Fenerbahçe'de bir süredir devam eden sol bek arayışları tamamlandı.Takımın sportif direktörü Mario Branco, Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki gurbetçi oyuncusu için yapılan görüşmelere noktayı koydu. Pazarlıklarda 2 milyon Euro + bonus maddeler karşılığında el sıkışıldı.Bu transferle F.Bahçe yönetimi, yeni sezon için kafasındaki ikiliyi oluşturmuş oldu.Sarı- lacivertliler, Oosterwolde-Levent ikilisi ile sezon planlamasını yaptı. Hollandalı oyuncuya çok ciddi bir teklif gelmediği takdirde takımda tutulacak.