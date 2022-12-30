Taksitle geliyor

Sarı-lacivertliler, her yıl 1 milyon Euro ödeme yapacak. 28 yaşındaki stoper ise 3.5 yıl için toplam 62 milyon TL garanti para alacak
Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü. Ancak açıklama için transfer döneminin resmenbaşlayacağı 12 Ocak bekleniyor… Sarı-lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren Samet Akaydın için 4 milyonEuro bonservis ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek. Her yıl 1'er milyon Euro ödenerek 4 yılda bonservistamamlanacak. 3.5 yıllık sözleşme yapılacak 28 yaşındaki stoper, yarım sezon için 8 milyonTL alacak. Gelecek yıl 16milyon TL ödenecek tecrübelioyuncu, bir sonrakisezon 18, sonsenesinde de 20 milyonTL kazanacak. Böylece 3.5 yılda sarı-lacivertli takımdan alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak.
FEDERASYONUN ÖNCELİĞİ DEĞİL!
Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un adı Portekiz Milli Takımı için yazılıyor. Ülke basını, Mourinho'nun görevi kabul etmemesinin ardından en güçlü adayın Jesus olduğunu iddia etti. Ancak Portekiz Federasyonu'nun önceliğinin 78 yaşındaki çalıştırıcı olmadığı öğrenildi.