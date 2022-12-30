Taksitle geliyor

Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü. Ancak açıklama içinSarı-lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösterenBu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek. Her yıl 1'er milyon Euro ödenerek3.5 yıllık sözleşme yapılacak 28 yaşındaki stoper,Böylece 3.5 yılda sarı-lacivertli takımdan alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak.Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un adı Portekiz Milli Takımı için yazılıyor. Ülke basını, Mourinho'nun görevi kabul etmemesinin ardından en güçlü adayın Jesus olduğunu iddia etti. Ancak Portekiz Federasyonu'nun önceliğinin 78 yaşındaki çalıştırıcı olmadığı öğrenildi.