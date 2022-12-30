Taksitle geliyor

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Giriş Tarihi: 30.12.2022

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Samet YÜKSEL
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Sarı-lacivertliler, her yıl 1 milyon Euro ödeme yapacak. 28 yaşındaki stoper ise 3.5 yıl için toplam 62 milyon TL garanti para alacak

Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü. Ancak açıklama için transfer döneminin resmen başlayacağı 12 Ocak bekleniyor… Sarı-lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren Samet Akaydın için 4 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek. Her yıl 1'er milyon Euro ödenerek 4 yılda bonservis tamamlanacak. 3.5 yıllık sözleşme yapılacak 28 yaşındaki stoper, yarım sezon için 8 milyon TL alacak. Gelecek yıl 16 milyon TL ödenecek tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 18, son senesinde de 20 milyon TL kazanacak. Böylece 3.5 yılda sarı-lacivertli takımdan alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak.

FEDERASYONUN ÖNCELİĞİ DEĞİL!
Fenerbahçe'nin hocası Jesus'un adı Portekiz Milli Takımı için yazılıyor. Ülke basını, Mourinho'nun görevi kabul etmemesinin ardından en güçlü adayın Jesus olduğunu iddia etti. Ancak Portekiz Federasyonu'nun önceliğinin 78 yaşındaki çalıştırıcı olmadığı öğrenildi.

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