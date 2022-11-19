Tamamen duygusal!

Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon takımın skor yükünü omuzlayan iki başarılı futbolcunun Katar’da vitrin yaparak değerlerinin artmasını bekliyor
Attıkları gollerle Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa'da emin adamlarla ilerlemesinde önemli rol oynayan Enner Valencia ve Michy Batshuayi, şimdi de Katar'da start alacak Dünya Kupası'nda ülkeleri için ter dökecek. Valencia'nın liderliğini yaptığı Ekvador,açılış maçında yarın ev sahibi takımla saat19.00'da karşı karşıya gelecek. Batshuayi'ninformasını giydiği Belçika ise ilk karşılaşmasınıçarşamba günü Kanada ile oynayacak. Turnuva boyunca sarı-lacivertlilerin gözü bu ikilide olacak. Valencia ve Batshuayi'yi formda bir şekilde milli takımlarına gönderen Fenerbahçe'nin beklentisi oyuncularının Dünya Kupası'nda vitrin yaparak değerlerini artırması. Her şey beklentilereuygun gelişirse yönetim, ikiliyeyaz transfer dönemi için gelmesi muhtemelyüksek bedelli teklifleri değerlendirmeyiplanlıyor. Sarı-lacivertli takım, ara dönemde ise golcülerini elinde tutma düşüncesinde.
BİZİMKİLER KAPIŞTI!
MISIR, hazırlık karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya gelirken, tanıdık isimler mücadeleye damga vurdu. Dünya Kupası'na gidemeyen Mısır, Katar'da boy gösterecek olan Belçika'yı 2-1 yendi. Mısır'a galibiyeti getirengolleriG.Saray'ın Nantes'akiraladığı MostafaMohamed ileTrabzonspor formayıgiyen Trezeguetattı. Belçika'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Batshuayi, ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Dries Mertens ise ikinci 45'te görev aldı.