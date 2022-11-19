Tamamen duygusal!

Attıkları gollerle Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa'da emin adamlarla ilerlemesinde önemli rol oynayan Enner Valencia ve Michy Batshuayi, şimdi de Katar'da start alacak Dünya Kupası'nda ülkeleri için ter dökecek.Turnuva boyunca sarı-lacivertlilerin gözü bu ikilide olacak. Valencia ve Batshuayi'yi formda bir şekilde milli takımlarına gönderen Fenerbahçe'nin beklentisi oyuncularının Dünya Kupası'nda vitrin yaparak değerlerini artırması.Sarı-lacivertli takım, ara dönemde ise golcülerini elinde tutma düşüncesinde.MISIR, hazırlık karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya gelirken, tanıdık isimler mücadeleye damga vurdu. Dünya Kupası'na gidemeyen Mısır, Katar'da boy gösterecek olan Belçika'yı 2-1 yendi.Belçika'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Batshuayi, ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Dries Mertens ise ikinci 45'te görev aldı.