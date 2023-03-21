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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Tarihi rekora sakatlık arası!

UĞUR ÇEM
Tarihi rekora sakatlık arası!

Enner Valencia sahalara döndükten sonra 6 gol daha bulursa, Süper Lig tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının yeni sahibi olacak

Fenerbahçe formasıyla son 5 maçta ağları 10 kez havalandıran ve ligdeki gol sayısını 25'e çıkaran Valencia, en yakın rakipleri 15 gollü Diagne ve Borini'ye önemli bir fark attı. Krallık için gün sayan Ekvadorlu yıldız, önemli bir başarının da eşiğinde bulunuyor. Tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle kalan 10 maçın kaçına yetişecek bunu zaman gösterecek ama oynayacağı karşılaşmalarda fileleri 6 kez daha sarstığı takdirde Süper Lig tarihinin 'En çok gol atan yabancı oyuncusu' unvanını kazanacak. 33 yaşındaki forvetin önünde Mario Gomez (2015-16 Beşiktaş / 26), Alex de Souza (2010-11 F.Bahçe / 28), Bafetimbi Gomis (2017-18 G.Saray / 29) ve Mbaye Diagne (2018-19 Kasımpaşa ve G.Saray / 30) bulunuyor. Fenerbahçeli santrfor; bu süreçte Boupendza (22), Sörloth (24) Vagner Love (23), Fernandao (22) ve Makukula (21) gibi isimleri geride bıraktı.

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Tarihi rekora sakatlık arası!
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