TFF: Erteleyelim F.Bahçe: İstemiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, F.Bahçe Kulübü'ne bir yazı yollayarak, Süper Lig'de 14 Nisan'da oynayacakları Fatih Karagümrük maçının ertelenmesi için bir isteklerinin olup olmadığını resmi olarak sordu. TFF,dedi. F.Bahçe Kulübü'nün ise TFF'ye gönderdiği yanıtta,7 Nisan'dayanıtını verdi.