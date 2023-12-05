Transferin altını üstüne getirecek

6 numara takviyesi için sezon başında çok sayıda oyuncu ile görüşen Kanarya, takviye yapamadan transferi kapatmıştı. Görüşülen isimlerin başında da Milan'ın Boşnak oyuncusugeliyordu. 30 yaşındaki orta saha içinve İtalyan ekibi geri adım atmayınca Fenerbahçe de frene bastı.Ancak bu sevgi daha bitmedi. 1.84 boyundaki oyuncu, milli takımda kaptanlığını yapan Edin Dzeko'nun yoğun markajı altında kaldı. İtalyan basınına göre Krunic,F.Bahçe hayranlığı daha da arttı. Bu sezon 14 maçta kadroya girip 10 kez ilk 11'de yer bulan deneyimli isim, yeni bir serüvene yelken açmak için bavullarını da hazırlamaya başladı. F.Bahçe ile 3 yıllığına anlaşıp her sezon 2 milyon Euro'yu kabul eden Krunic,F.Bahçeli olacak.İSMAİL Yüksek'in kötü performansı sonrası İsmail Kartal, formayı Miguel Crespo'ya verdi. Portekizli futbolcu, 60. dakikada sakatlandı. Bir pozisyonda ayağına basılan ve acı içinde yerde kalan 27 yaşındaki ön libero, daha sonra oyuna devam etmek istedi fakat fazla dayanamadı ve 65'te yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Crespo'nun sağ ayak başparmağında bir sıkıntı olduğu, kesin durumunun bugün belli olacağı öğrenildi.