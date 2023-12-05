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Giriş Tarihi: 5.12.2023

Transferin altını üstüne getirecek

ÇAĞDAŞ HALICI
Transferin altını üstüne getirecek

Kanarya, sezon başında kadrosuna katamadığı Rade Krunic için Dzeko kozu ile ikna sürecini aştı. Yönetim ise Milan 5 milyon Euro’ya tamam derse işi bitirecek

6 numara takviyesi için sezon başında çok sayıda oyuncu ile görüşen Kanarya, takviye yapamadan transferi kapatmıştı. Görüşülen isimlerin başında da Milan'ın Boşnak oyuncusu Rade Krunic geliyordu. 30 yaşındaki orta saha için Milan 10 milyon Euro istedi ve İtalyan ekibi geri adım atmayınca Fenerbahçe de frene bastı.

3 YILLIK ANLAŞMAYI KABUL ETTİ
Ancak bu sevgi daha bitmedi. 1.84 boyundaki oyuncu, milli takımda kaptanlığını yapan Edin Dzeko'nun yoğun markajı altında kaldı. İtalyan basınına göre Krunic, Dzeko ile sık sık telefonda görüşürken F.Bahçe hayranlığı daha da arttı. Bu sezon 14 maçta kadroya girip 10 kez ilk 11'de yer bulan deneyimli isim, yeni bir serüvene yelken açmak için bavullarını da hazırlamaya başladı. F.Bahçe ile 3 yıllığına anlaşıp her sezon 2 milyon Euro'yu kabul eden Krunic, Milan 5 milyon Euro'ya inerse F.Bahçeli olacak.

CRESPO SAKATLANDI
İSMAİL Yüksek'in kötü performansı sonrası İsmail Kartal, formayı Miguel Crespo'ya verdi. Portekizli futbolcu, 60. dakikada sakatlandı. Bir pozisyonda ayağına basılan ve acı içinde yerde kalan 27 yaşındaki ön libero, daha sonra oyuna devam etmek istedi fakat fazla dayanamadı ve 65'te yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Crespo'nun sağ ayak başparmağında bir sıkıntı olduğu, kesin durumunun bugün belli olacağı öğrenildi.

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Transferin altını üstüne getirecek
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