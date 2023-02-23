Valencia Samba yapacak

33 yaşındaki futbolcu ve temsilcisi, İnternacional ile temas kurdu. Taraflar, sezon sonu için el sıkışıp ön sözleşme yaptı. Anlaşmanın bozulmaması durumunda Valencia, 2.5 milyon dolarla Brezilya ekibinin en yüksek maaşlı ismi olacak
Bu sezon golleriyle Fenerbahçe'yi sırtında taşıyan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Enner Valencia yuvadan uçuyor. Ekvadorlu yıldız, sezonsonunda bitecek sözleşmesiiçin sarı-lacivertli kulüplegörüşmelerdebulundu. Kanarya, deneyimli santrfora 33 yaşında olmasından dolayı 1 yıllık kontrat teklif etti. Ancak Valencia vemenajerinin, geleceğinigaranti altına almakadına Fenerbahçe'den 2senelik sözleşme istediğiöğrenilmişti. Kanarya, bu öneriye net bir cevap vermeyince oyuncu da rotasını Brezilya'ya kırdı.
TRANSFER LİGİN BİTMESİYLE DUYURULACAK
Enner Valencia ve temsilcisinin, Fenerbahçe ile bir yol kat edememesi sonucu İnternacional ile temas kurduğu bildirildi. Brezilya'dan aldığımız bilgiye göre; sezonsonu için anlaşmaya varantarafların ön sözleşme imzaladığıkaydedilirken, İnternacional'inyıllık 2.5milyon dolarla en yüksekmaaşlı ismi olacağı ifadeedildi. Ekvadorlu yıldızın transferinin, Süper Lig'in bitmesiyle resmen duyurulacağı vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetim, son bir hamle yapıp 2 yıllık yeni sözleşme yapmazsa Valancia, seneye Fenerbahçe'de olmayacak. Öte yandan İnternacional,Antalyaspor'da formagiyen Luiz Adriano'yuda kadrosuna kattı.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
SÜPER Lig'de 20 golle krallıkta ilk sırada bulunuyor. En yakın rakibi Borini'ye (K.Gümrük) +7 fark attı.
BU sezon toplamda 23 kez fileleri sarsarak kariyer rekorunu kırdı. Bundan önce 2017-18'de Tigres'te 15 gol atmıştı.
FENERBAHÇE'NIN ligde aldığı 45 puanın 16'sına etki ederek %36'sında başrol oynadı.
TÜRKIYE Kupası son 16 turunda takımına, Ç.Rizespor karşısında çeyrek finali getirdi.
FENERBAHÇE'DE 49 golü bulunan Valencia, 1 kez daha ağları bulması halinde sarı-lacivertlilerin en golcü 10 ismi arasına girecek.
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Öne çıkmasının nedeni takım arkadaşları Enner Valencia tabii ki Fenerbahçe için çok önemli bir forvet oyuncusu. Ama onun bu kadar çok ön plana çıkmasının bir diğer nedeni de diğer isimlerden istenilen randımanın alınamayışı. Mesela Cagliari'de iyi bir performans gösteren JoaoPedro, Watford'dan transfer edilen Joshua King ve hem de Chelsea'den gelen Michy Batshuayi… Belki Batshuayi için herkes aynı fikre katılmayabilir ama fizik olarak yeterli olmadığından beklenenin altında performans sergiliyor. Tabiiki Fenerbahçe için transferdöneminde mutlaka önemlibir forvet ismi gündemegelecektir…
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
F.Bahçe için en iyisi her zaman vardır Enner Valencia'nın, Fenerbahçe'de bıraktığı izler çok derin. Sadece sahadaki performansıyla değil, takım içindeki uyumu, tutumu ve arkadaşlığı da problemsiz. Ancak gol krallığında ilk sıradaolmasına rağmen Fenerbahçetaraftarının hâlâ 'Bize santrforlazım' diye talepte olması, yönetimi zorlaması da bir değişimi sanki zorunlu kılıyor. En iyisi her zaman vardır ve Fenerbahçe'nin önünde de bu boşluğu doldurmak için 4 ayı bulunuyor. Futbolda her şeyin çaresi vardır.