Valencia Samba yapacak

Bu sezon golleriyle Fenerbahçe'yi sırtında taşıyan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Enner Valencia yuvadan uçuyor.Kanarya, deneyimli santrfora 33 yaşında olmasından dolayı 1 yıllık kontrat teklif etti.Kanarya, bu öneriye net bir cevap vermeyince oyuncu da rotasını Brezilya'ya kırdı.Enner Valencia ve temsilcisinin, Fenerbahçe ile bir yol kat edememesi sonucu İnternacional ile temas kurduğu bildirildi. Brezilya'dan aldığımız bilgiye göre;Ekvadorlu yıldızın transferinin, Süper Lig'in bitmesiyle resmen duyurulacağı vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetim, son bir hamle yapıp 2 yıllık yeni sözleşme yapmazsa Valancia, seneye Fenerbahçe'de olmayacak.SÜPER Lig'de 20 golle krallıkta ilk sırada bulunuyor. En yakın rakibi Borini'ye (K.Gümrük) +7 fark attı.BU sezon toplamda 23 kez fileleri sarsarak kariyer rekorunu kırdı. Bundan önce 2017-18'de Tigres'te 15 gol atmıştı.FENERBAHÇE'NIN ligde aldığı 45 puanın 16'sına etki ederek %36'sında başrol oynadı.TÜRKIYE Kupası son 16 turunda takımına, Ç.Rizespor karşısında çeyrek finali getirdi.FENERBAHÇE'DE 49 golü bulunan Valencia, 1 kez daha ağları bulması halinde sarı-lacivertlilerin en golcü 10 ismi arasına girecek.Ömer ÜRÜNDÜLÖne çıkmasının nedeni takım arkadaşlarıValencia tabii ki Fenerbahçe için çok önemli bir forvet oyuncusu. Ama onun bu kadar çok ön plana çıkmasının bir diğer nedeni de diğer isimlerden istenilen randımanın alınamayışı. Mesela Cagliari'de iyi bir performans gösterenWatford'dan transfer edilenve hem de Chelsea'den gelenBelki Batshuayi için herkes aynı fikre katılmayabilir ama fizik olarak yeterli olmadığından beklenenin altında performans sergiliyor.Gürcan BİLGİÇF.Bahçe için en iyisi her zaman vardırValencia'nın, Fenerbahçe'de bıraktığı izler çok derin. Sadece sahadaki performansıyla değil, takım içindeki uyumu, tutumu ve arkadaşlığı da problemsiz.diye talepte olması, yönetimi zorlaması da bir değişimi sanki zorunlu kılıyor. En iyisi her zaman vardır ve Fenerbahçe'nin önünde de bu boşluğu doldurmak için 4 ayı bulunuyor. Futbolda her şeyin çaresi vardır.