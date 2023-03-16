Valencia’da yeni gelişme

Transfer haberleriyle Brezilya’da gündemden düşmeyen Enner Valencia için İnternacional Başkanı Barcellos’tan kafa karıştıran bir yorum geldi
Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Enner Valencia'nın adı sadece Avrupa değil, Güney Amerika'da da transfer listelerini süslüyor. Dünya Kupası'nda da golleriyle dikkat çeken Ekvadorlu forvete o dönem İnternacional talip olmuştu. Brezilya ekibinin başkanı, ülke basınına yaptığı açıklamada, Valencia transferinde biten bir şey olmadığını belirtip, "Henüz anlaşma yok.Geliyor diyemem amaAynı soruyu önümüzdeki3 ay içinde tekrarsorarsanız ne olacağınıbilemem. Futbol dinamikbir süreç" ifadelerini kullandı.