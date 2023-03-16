Valencia’da yeni gelişme

enerbahçe ile kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Enner Valencia'nın adı sadece Avrupa değil, Güney Amerika'da da transfer listelerini süslüyor. Dünya Kupası'nda da golleriyle dikkat çeken Ekvadorlu forvete o dönem İnternacional talip olmuştu. Brezilya ekibinin başkanı, ülke basınına yaptığı açıklamada, Valencia transferinde biten bir şey olmadığını belirtip,ifadelerini kullandı.