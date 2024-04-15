Vazgeçmeyenler

Maç fazlasıyla lider olan Kanarya gözünü Alanya-G.Saray maçına çevirdiKaragümrük karşılaşmasına yedek başlayan ikinci yarıda Krunic'in yerine dahil olan Batshuayi skoru 2-1'e getiren penaltı golünü attı. Bu sezon Süper Lig'de süre aldığı son 4 maçta da (Kasımpaşa, Pendik, Trabzon, Karagümrük) fileleri buldu. Süper Lig'deki 22. maçında 10. golüne ulaştı. Tüm kulvarlarda ise 21'i buldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Batshuayi maç sonu "Açıkçası komplike ve zor bir maçtı. İlk yarı kötüydük, kabul etmek gerek. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Devre arasında maçla ilgili çok konuştuk ve hocamız, bize gerçekleri anlattı. Bir şeyleri değiştirmeliydik ve değiştirdik, güçlü bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik" dedi. Batshuayi çok fazla eleştirilen sağlık ekibine de teşekkür edip, "Fizyoterapistlerimiz ve doktorumuz bizi yetiştirmek için çok çaba harcıyor. İşini iyi yapan herkesi takdir ediyorum" dedi.Edin Dzeko maç sonrası açıklamalarına üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan kadın basketbol takımını kutlayarak başladı. Kaptan maç içinse, "Son zamanlarda yavaş başlıyoruz, çok fazla pas hatası yapıyoruz. Top kaybı sonrası golü yedik. Belki de uyanmamız için ilk golü yememiz gerekiyor. En önemlisi 3 puanı almaktı. Karagümrük bulunduğu yeri hak etmiyor. En çok gol atan 5. yabancı oyuncu olmama gelecek olursak Fenerbahçe beni zaten gol atmam için aldı. Savaşmaya devam edeceğim. Taraftarımıza perşembe günü için çağrı yapmak istiyorum. Gelsinler ve bizi sonuna kadar desteklesinler. Goller kaçsa da sonuna kadar tezahürat yapsınlar" diye konuştu.Süper Lig'deki 20. golünü Karagümrük'e atan Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda 20 gol atan 5. yabancı oldu. İşte o liste: Enner Valencia (2022-23), Alex (2010- 11 / 2004-05), Pierre Van Hooijdonk (2003-04), Elvir Boliç (1996-97 / 1995- 96). Bu arada Adana Demirspor'un ardından dün de fileleri havalandıran Dzeko, Süper Lig gol krallığı yarışında da bugün sahaya çıkacak olan 18 gollü Galatasaraylı İcardi ile arasındaki farkı ikiye çıkardı.FRED karşılaşma sonrası "İyi bir maç çıkarttık. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik, ilk yarıda seviyemizin altındaydık. Soyunma odasında neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. İyi bir sonuç aldık. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için söylenen güzel sözler beni mutlu ediyor ama ben yokken de F.Bahçe çok iyi bir takım. Şampiyonluk hedefimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız" yorumu yaptı.Fenerbahçe, 2024 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 16 puanı hanesine yazdırırken onu İtalya'dan Napoli (14), İngiltere'den M.City (13) ve Tottenham (13), Fransa'dan Lyon (13) takip etti.FENERBAHÇE, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21'e çıkardı. 10 haftalık galibiyet serisi 11. haftada Trabzonspor karşısında biten sarı-lacivertliler sonrasında çıktığı 21 maçta mağlup almadı. Bu süreçte 4 beraberlik 17 galibiyet aldı. Kanarya 25. haftada Alanya ile 2-2 berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 mücadeleyi de kazandı. Ayrıca bu kulvarda deplasmanlarında oynadığı son 10 maçta puan kaybetmeyen Fenerbahçe lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım oldu.