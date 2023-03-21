Whatsapp grubunda olmayanlar var

“Kulüpler Birliği Başkanı dediğin insan, başkanların hepsini toplar. Ben toplantılara gitmiyorum. WhatsApp grubunda olmayan başkanlar var”
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan hakem tartışmaları ve Kulüpler Birliği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, F.Bahçe karşısında maçın kaderiyle oynandığını belirtip, "İkinci penaltı, penaltı değil.Uyduruldu... 21. dakikadaki pozisyonyüzde yüz kırmızı karttı. VAR'ın da çağırması lazımdı. 5 yaşındaki çocuğa sorsan buna kırmızı kart der" ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği'nde beraberlik olmadığını da vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben toplantılarına gitmiyorum. Kulüpler BirliğiBaşkanı dediğin insan, kulüp başkanlarınınhepsini toplar. Son iki dönemin başkanı bunları yapamadı. Şu anda Kulüpler Birliği WhatsApp grubunda olmayan başkanlar var."