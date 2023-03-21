Whatsapp grubunda olmayanlar var

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan hakem tartışmaları ve Kulüpler Birliği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, F.Bahçe karşısında maçın kaderiyle oynandığını belirtip,VAR'ın da çağırması lazımdı. 5 yaşındaki çocuğa sorsan buna kırmızı kart der" ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği'nde beraberlik olmadığını da vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben toplantılarına gitmiyorum.Son iki dönemin başkanı bunları yapamadı. Şu anda Kulüpler Birliği WhatsApp grubunda olmayan başkanlar var."