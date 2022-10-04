Yarısı çöpe gitti

303 milyon Euro’luk derbide 50 dakika, 57 saniye boşa geçti. Aynı gün oynanan Manchester derbisinde toplam 12 faul yapılırken, bizdeki faul sayısı ise 38’i buldu
Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tam bir hayal kırıklığı yaşatırken, Türk futbolunun iki dev çınarı izleyenlere adeta eziyet çektirdi. Toplam futbolcudeğerleri 303 milyon Euro'yubulan takımların mücadelesinde topla oynama süreleri, karşılaşmanın aslında oynanmadığını (!) gün yüzüne çıkardı. Evsahibi ekip 23.05 dakika toplaoynarken, sarı-lacivertlileriçin bu süre 23.38 oldu. Toplam 46 dakika, 43 saniye topla oynanırken, derbide 50 dakika 57 saniye gibi büyük bir süre çöpe gitti!
İstanbul'daki derbinin oynandığı gün İngiltere Premier Lig'de de Manchester City-Manchester United maçı vardı. Dolmabahçe'dekimücadelede futbolcular yerden kalkmadı,haliyle toplam faul sayısı 38 olarak kayıtlarageçti. Ada'daki futbol ziyafetinde sadece 12 faulyapıldı. Bu rakamlar, Türkiye'de oyuna bakış açımızın ne kadar yetersiz olduğunu ve seyir zevkini yükseltmemiz yerine kör dövüşü yaptığımızın bir göstergesiydi.
Yıldızlar topluluğu Beşiktaş ile F.Bahçe şutlar da sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar toplam 9 şutçekerken 1 isabet buldu. Kanarya ise 8 kez rakipkaleyi yokladı, ancak 2 isabet sağladı. Uzatmalarla birlikte 100 dakikayı aşan karşılaşmada kalecileri rahatsız eden şut sayısı sadece 3'te kaldı.