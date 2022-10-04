Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Yarısı çöpe gitti
Giriş Tarihi: 4.10.2022

Yarısı çöpe gitti

YUSUF TURHAN
Yarısı çöpe gitti

303 milyon Euro’luk derbide 50 dakika, 57 saniye boşa geçti. Aynı gün oynanan Manchester derbisinde toplam 12 faul yapılırken, bizdeki faul sayısı ise 38’i buldu

Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tam bir hayal kırıklığı yaşatırken, Türk futbolunun iki dev çınarı izleyenlere adeta eziyet çektirdi.
Toplam futbolcu değerleri 303 milyon Euro'yu bulan takımların mücadelesinde topla oynama süreleri, karşılaşmanın aslında oynanmadığını (!) gün yüzüne çıkardı. Ev sahibi ekip 23.05 dakika topla oynarken, sarı-lacivertliler için bu süre 23.38 oldu. Toplam 46 dakika, 43 saniye topla oynanırken, derbide 50 dakika 57 saniye gibi büyük bir süre çöpe gitti!
İstanbul'daki derbinin oynandığı gün İngiltere Premier Lig'de de Manchester City-Manchester United maçı vardı. Dolmabahçe'deki mücadelede futbolcular yerden kalkmadı, haliyle toplam faul sayısı 38 olarak kayıtlara geçti. Ada'daki futbol ziyafetinde sadece 12 faul yapıldı. Bu rakamlar, Türkiye'de oyuna bakış açımızın ne kadar yetersiz olduğunu ve seyir zevkini yükseltmemiz yerine kör dövüşü yaptığımızın bir göstergesiydi.
Yıldızlar topluluğu Beşiktaş ile F.Bahçe şutlar da sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar toplam 9 şut çekerken 1 isabet buldu. Kanarya ise 8 kez rakip kaleyi yokladı, ancak 2 isabet sağladı. Uzatmalarla birlikte 100 dakikayı aşan karşılaşmada kalecileri rahatsız eden şut sayısı sadece 3'te kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
Benzin fiyatları ne kadar, il il kaç TL oldu? 3 Ekim 2022 bugün motorine / benzine indirim var mı, gelecek mi? Güncel LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi! Taksim'den 30 dakikada gidilebilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarısı çöpe gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA