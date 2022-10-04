Yarısı çöpe gitti

Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tam bir hayal kırıklığı yaşatırken, Türk futbolunun iki dev çınarı izleyenlere adeta eziyet çektirdi.takımların mücadelesinde topla oynama süreleri, karşılaşmanın aslında oynanmadığını (!) gün yüzüne çıkardı.Toplam 46 dakika, 43 saniye topla oynanırken, derbide 50 dakika 57 saniye gibi büyük bir süre çöpe gitti!İstanbul'daki derbinin oynandığı gün İngiltere Premier Lig'de de Manchester City-Manchester United maçı vardı.Bu rakamlar, Türkiye'de oyuna bakış açımızın ne kadar yetersiz olduğunu ve seyir zevkini yükseltmemiz yerine kör dövüşü yaptığımızın bir göstergesiydi.Yıldızlar topluluğu Beşiktaş ile F.Bahçe şutlar da sınıfta kaldı.Uzatmalarla birlikte 100 dakikayı aşan karşılaşmada kalecileri rahatsız eden şut sayısı sadece 3'te kaldı.